69-річна волонтерка з Великої Британії Енні Льюїс Мерффі загинула на Донеччині: через бойові дії тіло не вдається евакуювати. ФОТО

У Донецькій області під час російської атаки загинула британська волонтерка Енні Льюїс Мерффі, яка займалася доставкою гуманітарної допомоги. За даними поліції, її тіло залишилося в зоні бойових дій, що ускладнює евакуацію.

Відомом, що Енні Льюїс Мерффі прибула до України 4 червня.

В організації Aid Ukraine, яка організувала місію, розповіли, Льюїс Мерффі спершу вирушила до Польщі разом з колишнім солдатом з Вельсу. Він мав досвід роботи на передовій та був призначений для допомоги волонтерці. Проте захворів у дорозі та повернувся до Великої Британії для лікування.

Льюїс Мерффі доручили передати автомобіль командам Aid Ukraine UK у Львові, але вона цього не зробила, наполягаючи, що сама продовжить шлях до Краматорська, куди мали доставити автомобіль.

Протягом п’яти днів організатори не мали зв’язку з Льюїс Мерффі, оскільки вона не повідомляла точного місця перебування. Востаннє вона контактувала з благодійною організацією 10 червня, а з родиною - 8 червня.

Благодійна організація Aid Ukraine заявила, що наявні докази "на 1001 відсоток" підтверджують смерть Мерффі, яку розслідують як воєнний злочин.

За даними місцевої поліції, її тіло досі перебуває в зоні активних бойових дій, що робить евакуацію неможливою.

Місцева влада поки не змогла видати свідоцтво про смерть волонтерки. Діти Льюїс Мерффі неодноразово зверталися до Міністерства закордонних справ за допомогою, але їм відповідали, що це питання виходить за межі його компетенції.

Син волонтерки, Чарлі Льюїс Мерффі, зазначив, що родина не звинувачує когось у трагедії, проте "розчарована" відсутністю допомоги з боку МЗС.

Речник Міністерства закордонних справ заявив, що відомство підтримує родину британки та підтримує контакт із місцевою владою щодо ситуації.

