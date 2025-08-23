УКР
69-річна волонтерка з Великої Британії Енні Льюїс Мерффі загинула на Донеччині: через бойові дії тіло не вдається евакуювати. ФОТО

У Донецькій області під час російської атаки загинула британська волонтерка Енні Льюїс Мерффі, яка займалася доставкою гуманітарної допомоги. За даними поліції, її тіло залишилося в зоні бойових дій, що ускладнює евакуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Times та Sky News.

Відомом, що Енні Льюїс Мерффі прибула до України 4 червня.

В організації Aid Ukraine, яка організувала місію, розповіли, Льюїс Мерффі спершу вирушила до Польщі разом з колишнім солдатом з Вельсу. Він мав досвід роботи на передовій та був призначений для допомоги волонтерці. Проте захворів у дорозі та повернувся до Великої Британії для лікування.

Льюїс Мерффі доручили передати автомобіль командам Aid Ukraine UK у Львові, але вона цього не зробила, наполягаючи, що сама продовжить шлях до Краматорська, куди мали доставити автомобіль.

в Україні загинула Енні Льюїс Мерффі

Протягом п’яти днів організатори не мали зв’язку з Льюїс Мерффі, оскільки вона не повідомляла точного місця перебування. Востаннє вона контактувала з благодійною організацією 10 червня, а з родиною - 8 червня.

Благодійна організація Aid Ukraine заявила, що наявні докази "на 1001 відсоток" підтверджують смерть Мерффі, яку розслідують як воєнний злочин.

За даними місцевої поліції, її тіло досі перебуває в зоні активних бойових дій, що робить евакуацію неможливою.

Місцева влада поки не змогла видати свідоцтво про смерть волонтерки. Діти Льюїс Мерффі неодноразово зверталися до Міністерства закордонних справ за допомогою, але їм відповідали, що це питання виходить за межі його компетенції.

в Україні загинула Енні Льюїс Мерффі

Син волонтерки, Чарлі Льюїс Мерффі, зазначив, що родина не звинувачує когось у трагедії, проте "розчарована" відсутністю допомоги з боку МЗС.

Речник Міністерства закордонних справ заявив, що відомство підтримує родину британки та підтримує контакт із місцевою владою щодо ситуації.

Співчуття рідним
23.08.2025 08:59 Відповісти
✝❤️
23.08.2025 09:02 Відповісти
Вічна пам'ять цій сміливій жінці ,не те що наші недоумки які за будь яку ціну тікають за кордон.
23.08.2025 09:06 Відповісти
А Верещучка, із шмигалем та стефанішиною, все шатли готоують, для московитів???
А потужні менегери, так і далі, задами єлозять на Банковій в Урядовому кварталі???
23.08.2025 10:10 Відповісти
на колінах!
23.08.2025 09:17 Відповісти
Льюїс Мерффі це Воїн Волонтер 🙏🇬🇧 ❤️🇺🇦 ...
23.08.2025 09:21 Відповісти
Земля пухом сміливій жінці.

Гідна смерть в її віці - допомагаючи людям, хоча, ймовірно і не миттєва та важка, якщо були поранення.
"Немає більшої любові, ніж віддати життя за други своя..."
За такої смерті прощаються всі гріхи при житті.

Спочивай з миром, Льюис Мерффі...

.
23.08.2025 09:35 Відповісти
Ви справді вірите що 70-річна жінка поїхала в зону бойових дій?
показати весь коментар
Все виглядає підозріло. Включаючи те що МЗС Британії не хоче займатися своєю громадянкою.
показати весь коментар
