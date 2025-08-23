69-летняя волонтер из Великобритании Энни Льюис Мерфи погибла на Донетчине: из-за боевых действий тело не удается эвакуировать. ФОТО
В Донецкой области во время российской атаки погибла британский волонтер Энни Льюис Мерффи, которая занималась доставкой гуманитарной помощи. По данным полиции, ее тело осталось в зоне боевых действий, что затрудняет эвакуацию.
об этом пишут Times и Sky News.
Известно, что Энни Льюис Мерффи прибыла в Украину 4 июня.
В организации Aid Ukraine, которая организовала миссию, рассказали, Льюис Мерффи сначала отправилась в Польшу вместе с бывшим солдатом из Уэльса. Он имел опыт работы на передовой и был назначен для помощи волонтеру. Однако заболел в дороге и вернулся в Великобританию для лечения.
Льюис Мерффи поручили передать автомобиль командам Aid Ukraine UK во Львове, но она этого не сделала, настаивая, что сама продолжит путь в Краматорск, куда должны были доставить автомобиль.
В течение пяти дней организаторы не имели связи с Льюис Мерффи, поскольку она не сообщала точного места пребывания. Последний раз она контактировала с благотворительной организацией 10 июня, а с семьей - 8 июня.
Благотворительная организация Aid Ukraine заявила, что имеющиеся доказательства "на 1001 процент" подтверждают смерть Мерффи, которую расследуют как военное преступление.
По данным местной полиции, ее тело до сих пор находится в зоне активных боевых действий, что делает эвакуацию невозможной.
Местные власти пока не смогли выдать свидетельство о смерти волонтера. Дети Льюис Мерффи неоднократно обращались в Министерство иностранных дел за помощью, но им отвечали, что этот вопрос выходит за пределы его компетенции.
Сын волонтера, Чарли Льюис Мерффи, отметил, что семья не обвиняет кого-то в трагедии, однако "разочарована" отсутствием помощи со стороны МИД.
Представитель Министерства иностранных дел заявил, что ведомство поддерживает семью британки и поддерживает контакт с местными властями по ситуации.
А потужні менегери, так і далі, задами єлозять на Банковій в Урядовому кварталі???
Гідна смерть в її віці - допомагаючи людям, хоча, ймовірно і не миттєва та важка, якщо були поранення.
"Немає більшої любові, ніж віддати життя за други своя..."
За такої смерті прощаються всі гріхи при житті.
Спочивай з миром, Льюис Мерффі...
.
Дочитай хоча би заголовок до кінця.