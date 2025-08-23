69-летняя волонтер из Великобритании Энни Льюис Мерфи погибла на Донетчине: из-за боевых действий тело не удается эвакуировать. ФОТО

В Донецкой области во время российской атаки погибла британский волонтер Энни Льюис Мерффи, которая занималась доставкой гуманитарной помощи. По данным полиции, ее тело осталось в зоне боевых действий, что затрудняет эвакуацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Times и Sky News.

Известно, что Энни Льюис Мерффи прибыла в Украину 4 июня.

В организации Aid Ukraine, которая организовала миссию, рассказали, Льюис Мерффи сначала отправилась в Польшу вместе с бывшим солдатом из Уэльса. Он имел опыт работы на передовой и был назначен для помощи волонтеру. Однако заболел в дороге и вернулся в Великобританию для лечения.

Льюис Мерффи поручили передать автомобиль командам Aid Ukraine UK во Львове, но она этого не сделала, настаивая, что сама продолжит путь в Краматорск, куда должны были доставить автомобиль.

В течение пяти дней организаторы не имели связи с Льюис Мерффи, поскольку она не сообщала точного места пребывания. Последний раз она контактировала с благотворительной организацией 10 июня, а с семьей - 8 июня.

Благотворительная организация Aid Ukraine заявила, что имеющиеся доказательства "на 1001 процент" подтверждают смерть Мерффи, которую расследуют как военное преступление.

По данным местной полиции, ее тело до сих пор находится в зоне активных боевых действий, что делает эвакуацию невозможной.

Местные власти пока не смогли выдать свидетельство о смерти волонтера. Дети Льюис Мерффи неоднократно обращались в Министерство иностранных дел за помощью, но им отвечали, что этот вопрос выходит за пределы его компетенции.

Сын волонтера, Чарли Льюис Мерффи, отметил, что семья не обвиняет кого-то в трагедии, однако "разочарована" отсутствием помощи со стороны МИД.

Представитель Министерства иностранных дел заявил, что ведомство поддерживает семью британки и поддерживает контакт с местными властями по ситуации.

