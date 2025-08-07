Рашисты убили руководительницу передвижного отделения "Укрпочты" Ольгу Бордунову на Донетчине. ФОТО

Вражеский дрон унес жизнь руководительницы передвижного отделения "Укрпочты" Ольги Бордуновой вблизи Краматорска в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Сегодня в семье "Укрпочты" тяжелый день. В Донецкой области, вблизи Краматорска, вследствие вражеского обстрела мы потеряли нашу коллегу - Ольгу Бордунову, начальницу передвижного отделения. Вражеский дрон поразил нашу машину, убив Ольгу и ранив нашего водителя Павла. Но ему уже лучше, и медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Смелянский.

Как рассказал руководитель "Укрпочты", Ольга погибла всего за несколько дней до своего дня рождения. 10 августа женщине исполнилось бы 47 лет.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ольги, ее сыну. Желаем сил выдержать эту невыносимую боль. Спасибо бойцам ВСУ, в частности 56-й бригаде, которые сделали все возможное, чтобы спасти Павла и боролись до последнего, чтобы помочь Ольге. Это еще одно доказательство преступлений нашего врага - целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время выполнения боевого задания погиб Асман Гаджиев. ФОТО