Во время выполнения боевого задания погиб Асман Гаджиев. ФОТО

На фронте при выполнении боевого задания погиб выпускник Одесской военной академии 2025 года Асман Гаджиев.

Об этом сообщил Сергей Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Выпуск 2025 года. Один из лучших курсантов. Выполнял УЖЕ боевые задачи, пока одни воюют с дивана с ТЦК. Гаджиев Асман - навеки Слава! Верный всегда!" - написал Бондаренко.

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