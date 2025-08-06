РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10505 посетителей онлайн
Новости Фото Потери Украины
3 768 6

Во время выполнения боевого задания погиб Асман Гаджиев. ФОТО

На фронте при выполнении боевого задания погиб выпускник Одесской военной академии 2025 года Асман Гаджиев.

Об этом сообщил Сергей Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Гаджиев Асман

"Выпуск 2025 года. Один из лучших курсантов. Выполнял УЖЕ боевые задачи, пока одни воюют с дивана с ТЦК. Гаджиев Асман - навеки Слава! Верный всегда!" - написал Бондаренко.

бондаренко

Также читайте: В боях за Украину погибла 20-летняя военнослужащая Ангелина Мартынюк. ФОТО

Автор: 

потери (4506) ВСУ (6824)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна втрачає кращих синів...
показать весь комментарий
06.08.2025 22:17 Ответить
Світла пам"ять. Низький уклін за подвиг.
показать весь комментарий
06.08.2025 22:18 Ответить
RIP
показать весь комментарий
06.08.2025 22:19 Ответить
Людина повинна сама вирішувати, ким їй краще бути: мервим левом, чи живим псом...
показать весь комментарий
06.08.2025 22:22 Ответить
ще зовсім хлопчик.Вічна память Герою..
А от про дивани якось дивно чути від того хто не воює
показать весь комментарий
06.08.2025 22:28 Ответить
Воїну , Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
показать весь комментарий
06.08.2025 22:38 Ответить
 
 