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Під час виконання бойового завдання загинув Асман Гаджиєв. ФОТО
На фронті під час виконанні бойового завдання загинув випускник Одеської військової академії 2025 року Асман Гаджиєв.
Про це повідомив Сергій Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Випуск 2025 року. Один з кращих курсантів. Виконував ВЖЕ бойові завдання, поки одні воюють з дивану з ТЦК. Гаджиєв Асман - навіки Слава! Вірний завжди!", - написав Бондаренко.
Топ коментарі
+13 Вадимир Каракай #398922
показати весь коментар06.08.2025 22:17 Відповісти Посилання
+13 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар06.08.2025 22:18 Відповісти Посилання
+8 Ihor Shvets #582001
показати весь коментар06.08.2025 22:19 Відповісти Посилання
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А от про дивани якось дивно чути від того хто не воює
Один з кращих курсантів. Виконував ВЖЕ бойові завдання, поки одні воюють з дивану з ТЦК. Джерело: https://censor.net/ua/p3567390