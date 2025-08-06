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Під час виконання бойового завдання загинув Асман Гаджиєв. ФОТО

На фронті під час виконанні бойового завдання загинув випускник Одеської військової академії 2025 року Асман Гаджиєв.

Про це повідомив Сергій Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Гаджієв Асман

"Випуск 2025 року. Один з кращих курсантів. Виконував ВЖЕ бойові завдання, поки одні воюють з дивану з ТЦК. Гаджиєв Асман - навіки Слава! Вірний завжди!", - написав Бондаренко.

бондаренко

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Автор: 

втрати (4521) ЗСУ (7820)


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Топ коментарі
+13
Україна втрачає кращих синів...
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06.08.2025 22:17 Відповісти
+13
Світла пам"ять. Низький уклін за подвиг.
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06.08.2025 22:18 Відповісти
+8
RIP
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06.08.2025 22:19 Відповісти
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Україна втрачає кращих синів...
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06.08.2025 22:17 Відповісти
Світла пам"ять. Низький уклін за подвиг.
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06.08.2025 22:18 Відповісти
RIP
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06.08.2025 22:19 Відповісти
Людина повинна сама вирішувати, ким їй краще бути: мервим левом, чи живим псом...
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06.08.2025 22:22 Відповісти
...от т1ко не псом.... - шакалом будеш...))
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06.08.2025 23:19 Відповісти
Ты сюдя по всему второй вариант? самокритично🤣
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06.08.2025 23:21 Відповісти
Смеяться под такой новостью? Кто ты после этого?
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06.08.2025 23:25 Відповісти
ще зовсім хлопчик.Вічна память Герою..
А от про дивани якось дивно чути від того хто не воює
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06.08.2025 22:28 Відповісти
Автор допису, якщо зважувати на контекст, здається, мав на увазі тільки курсантів. Тіпа, одні [курсанти] ВЖЕ на фронті, а інші з дивану воюють з ТЦК. Принаймні, написано дуже тупо.

Один з кращих курсантів. Виконував ВЖЕ бойові завдання, поки одні воюють з дивану з ТЦК. Джерело: https://censor.net/ua/p3567390
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06.08.2025 23:41 Відповісти
Воїну , Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
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06.08.2025 22:38 Відповісти
 
 