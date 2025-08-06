Під час виконання бойового завдання загинув Асман Гаджиєв. ФОТО

На фронті під час виконанні бойового завдання загинув випускник Одеської військової академії 2025 року Асман Гаджиєв.

Про це повідомив Сергій Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Випуск 2025 року. Один з кращих курсантів. Виконував ВЖЕ бойові завдання, поки одні воюють з дивану з ТЦК. Гаджиєв Асман - навіки Слава! Вірний завжди!", - написав Бондаренко.

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