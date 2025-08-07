Рашисти вбили керівницю пересувного відділення "Укрпошти" Ольгу Бордунову на Донеччині. ФОТО
Ворожий дрон забрав життя керівниці пересувного відділення "Укрпошти" Ольги Бордунової поблизу Краматорська на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник "Укрпошти "Ігор Смілянський.
"Сьогодні в родині Укрпошта важкий день. На Донеччині, поблизу Краматорська, внаслідок ворожого обстрілу ми втратили нашу колегу – Ольгу Бордунову, начальницю пересувного відділення. Ворожий дрон вразив нашу автівку, убивши Ольгу та поранивши нашого водія Павла. Але йому вже краще, і медики надають йому всю необхідну допомогу", – написав Смілянський.
Як розповів керівник "Укрпошти", Ольга загинула всього за декілька днів до свого дня народження. 10 серпня жінці виповнилося б 47 років.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Ольги, її синові. Бажаємо сил витримати цей нестерпний біль. Дякуємо бійцям ЗСУ, зокрема 56-й бригаді, які зробили все можливе, щоб урятувати Павла і боролися до останнього, аби допомогти Ользі. Це ще один доказ злочинів нашого ворога – цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру", – додав він.
