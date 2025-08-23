Поліція затримала нападників на квартиру матері військовослужбовця ЗСУ в Харківській області. ФОТОрепортаж

Четверо чоловіків спланували розбійний напад на квартиру літньої жінки, син якої служить у Збройних силах України. Нападників затримали поліцейські одразу після вчинення злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

Правоохоронці встановили, що чоловіки знали про службу сина потерпілої та припускали, що вдома можуть зберігатися його зароблені на фронті кошти.

Оперативники Управління карного розшуку та Служби безпеки України спільно зі слідчими обласного главку, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури та за підтримки полку поліції особливого призначення, затримали "гастролерів".

"Двоє нападників проникли до квартири, зв’язали потерпілу, наділи їй маску на обличчя, вимагали гроші та золоті прикраси. Літня жінка мала лише 2 тисячі гривень на ліки, але нападники їх не взяли, забравши тільки мобільний телефон. Виходячи з квартири, вони були затримані поліцейськими. Окремо затримано організатора та пособника злочину", - розповів начальник відділу СУ ГУНП в Харківській області Олександр Жидков.

Я почула, як відчиняються двері, подумала, що це син приїхав. Увірвалися двоє чоловіків. Посадили мене в крісло, зв’язали руки й ноги скотчем, закрили обличчя. Вимагали гроші. Вони перерили всю квартиру, забрали телефон і наказали сидіти до вечора. Дуже злякалася, думала, що це мій кінець. Але вже за 15 хвилин у квартиру увійшли поліцейські. Вони мене розв’язали та викликали швидку", - розповіла потерпіла.

За даним фактом слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Фігуранти затримані у порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

