УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9857 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 430 26

Поліція затримала нападників на квартиру матері військовослужбовця ЗСУ в Харківській області. ФОТОрепортаж

Четверо чоловіків спланували розбійний напад на квартиру літньої жінки, син якої служить у Збройних силах України. Нападників затримали поліцейські одразу після вчинення злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області. 

Правоохоронці встановили, що чоловіки знали про службу сина потерпілої та припускали, що вдома можуть зберігатися його зароблені на фронті кошти.

Оперативники Управління карного розшуку та Служби безпеки України спільно зі слідчими обласного главку, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури та за підтримки полку поліції особливого призначення, затримали "гастролерів".

"Двоє нападників проникли до квартири, зв’язали потерпілу, наділи їй маску на обличчя, вимагали гроші та золоті прикраси. Літня жінка мала лише 2 тисячі гривень на ліки, але нападники їх не взяли, забравши тільки мобільний телефон. Виходячи з квартири, вони були затримані поліцейськими. Окремо затримано організатора та пособника злочину",  -  розповів начальник відділу СУ ГУНП в Харківській області Олександр Жидков. 

Я почула, як відчиняються двері, подумала, що це син приїхав. Увірвалися двоє чоловіків. Посадили мене в крісло, зв’язали руки й ноги скотчем, закрили обличчя. Вимагали гроші. Вони перерили всю квартиру, забрали телефон і наказали сидіти до вечора. Дуже злякалася, думала, що це мій кінець. Але вже за 15 хвилин у квартиру увійшли поліцейські. Вони мене розв’язали та викликали швидку",  - розповіла потерпіла.

За даним фактом слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Фігуранти затримані у порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік напав із ножем на поліцейського та трьох військовослужбовців ТЦК у Харкові. Його взяли під варту. ВІДЕО+ФОТО

Поліція Харківщини затримала нападників на квартиру літньої жінки
Поліція Харківщини затримала нападників на квартиру літньої жінки
Поліція Харківщини затримала нападників на квартиру літньої жінки
Поліція Харківщини затримала нападників на квартиру літньої жінки
Поліція Харківщини затримала нападників на квартиру літньої жінки
Поліція Харківщини затримала нападників на квартиру літньої жінки
Поліція Харківщини затримала нападників на квартиру літньої жінки
Поліція Харківщини затримала нападників на квартиру літньої жінки
Поліція Харківщини затримала нападників на квартиру літньої жінки

Автор: 

напад (1153) Нацполіція (15435) Харківська область (1504)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Чергові мерзенні покидьки...
показати весь коментар
23.08.2025 09:44 Відповісти
+2
Откуда они такие берутся?
показати весь коментар
23.08.2025 09:47 Відповісти
+2
яким чином поліція дізналася?
показати весь коментар
23.08.2025 09:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергові мерзенні покидьки...
показати весь коментар
23.08.2025 09:44 Відповісти
тіпа нападників на квартиру мами Героя України Джуса ?

.
показати весь коментар
23.08.2025 09:55 Відповісти
і да, не чергові, а дєжурні..

.
показати весь коментар
23.08.2025 09:58 Відповісти
Откуда они такие берутся?
показати весь коментар
23.08.2025 09:47 Відповісти
чи грузинів серед них немає? хоча вони більше по крадіжках промишляють, а не грабежах.
показати весь коментар
23.08.2025 10:53 Відповісти
яким чином поліція дізналася?
показати весь коментар
23.08.2025 09:49 Відповісти
Може сусіди викликали?
показати весь коментар
23.08.2025 10:11 Відповісти
військова контррозвідка СБУ так швидко не приїхала б, хтось здав і чекали.
показати весь коментар
23.08.2025 10:54 Відповісти
Де ж їх використати за призначенням? - в мене слабенька фантазія
показати весь коментар
23.08.2025 09:50 Відповісти
разминирование
показати весь коментар
23.08.2025 10:36 Відповісти
або для виявлення підарських позицій на штурм
показати весь коментар
23.08.2025 10:55 Відповісти
Це все добре але де взялася поліція, таще й з групою захвата чи як їх зараз називають? Абине вийшло так, щосин позичив гроші і не віддавав ті приїхали забирати борг (я їх не виправдовую) а син завчасно попередив поліцію, адже написано, щознайшлитільки дві тис. грн. і ті не взяли. Дивні розбійники.
показати весь коментар
23.08.2025 10:05 Відповісти
ще й розбійники підсліпкуваті, в одного окуляри на шиї висять...
показати весь коментар
23.08.2025 10:25 Відповісти
там СБУ їх брало, хтось здав, їхати грабувати, щоб типа борг забрати, ну це на рідкість тупо, вони б погрожували, а не їхали грабувати.
показати весь коментар
23.08.2025 10:57 Відповісти
Повісити цих гнид, нападників на матір Захисника!!
З них, уже толку ніякого не буде, а судівські портнова, їх відпустять, як за ***********!! Беркутня, цьому приклад!
показати весь коментар
23.08.2025 10:06 Відповісти
але забрали телефон ,була потрібна інфа ...а кому ? ...
показати весь коментар
23.08.2025 10:15 Відповісти
щоб не подзвонила в поліцію поки не втечуть, це ж логічно, бо яка може бути у літньої людини там інформація.
показати весь коментар
23.08.2025 10:59 Відповісти
Нападники:
1. Особи, молодші за 25 років?
2. Багатодітні батьки?
3. Інваліди?
4. Заброньовані?
5. Старші за 60 років?
показати весь коментар
23.08.2025 10:20 Відповісти
Дивна історія.
показати весь коментар
23.08.2025 10:20 Відповісти
посадіть їх до ТОРНАДО Доречі хто знає їх випустили вже?
показати весь коментар
23.08.2025 10:32 Відповісти
чи всіх, хз, але вже давно, головний загинув, ніби була інфа, нажаль.
показати весь коментар
23.08.2025 11:00 Відповісти
Які нахєр 8 років?
Війна, розбійний напад - вони не доїхали до СІЗО, стало зле, лікар діагностував ішемічну хворобу, у всіх!
Так буде справедливо!
показати весь коментар
23.08.2025 10:35 Відповісти
ти "лікарем" будеш? чи тільки триндіти в інтернетах?
показати весь коментар
23.08.2025 11:01 Відповісти
Мутна, якась неправдива історія....забрати телефон, навіщо? на фото крім звичайної поліції ще й поліція особливого призначення...у нас просту поліцію спробуйте викликати, через скільки приїдуть, а тут спецпризначенці
потерпіла вказує, поліція зайшла через 15 хвилин після того, як пішли нападники....Як можна взагалі вирахувати час, коли ти в стресі, зв'язана та закритою головою
наказали сидіти до вечора....цікаво, як це наказали? вони пішли, вона зв'язана, якби не поліція, просто б сиділа, хоч вічно, бо як би жінка могла збавитись сама від пут.....
якась чергова байка від нашої поліції....
показати весь коментар
23.08.2025 10:44 Відповісти
Воювати мають усі!
Окрім мусорів, прокурорів, суддів, депутатів, митників, податківців, працівників усіляких ДП, крадіїв, вбивць, корупціонерів, контрабандистів та гвалтівників з педофілами.
Країна мрій.
показати весь коментар
23.08.2025 10:53 Відповісти
 
 