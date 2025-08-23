Полиция задержала напавших на квартиру матери военнослужащего ВСУ на Харьковщине. ФОТОрепортаж
Четверо мужчин спланировали разбойное нападение на квартиру пожилой женщины, сын которой служит в Вооруженных силах Украины. Нападавших задержали полицейские сразу после совершения преступления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Правоохранители установили, что мужчины знали о службе сына потерпевшей и предполагали, что дома могут храниться его заработанные на фронте средства.
Оперативники Управления уголовного розыска и Службы безопасности Украины совместно со следователями областного главка, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры и при поддержке полка полиции особого назначения, задержали "гастролеров".
"Двое нападавших проникли в квартиру, связали потерпевшую, надели ей маску на лицо, требовали деньги и золотые украшения. Пожилая женщина имела лишь 2 тысячи гривен на лекарства, но нападавшие их не взяли, забрав только мобильный телефон. Выходя из квартиры, они были задержаны полицейскими. Отдельно задержан организатор и пособник преступления", - рассказал начальник отдела СУ ГУНП в Харьковской области Александр Жидков.
Я услышала, как открывается дверь, подумала, что это сын приехал. Ворвались двое мужчин. Посадили меня в кресло, связали руки и ноги скотчем, закрыли лицо. Вымогали деньги. Они перерыли всю квартиру, забрали телефон и приказали сидеть до вечера. Очень испугалась, думала, что это мой конец. Но уже через 15 минут в квартиру вошли полицейские. Они меня развязали и вызвали скорую", - рассказала потерпевшая.
По данному факту следственным управлением открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
.
З них, уже толку ніякого не буде, а судівські портнова, їх відпустять, як за ***********!! Беркутня, цьому приклад!
1. Особи, молодші за 25 років?
2. Багатодітні батьки?
3. Інваліди?
4. Заброньовані?
5. Старші за 60 років?
Війна, розбійний напад - вони не доїхали до СІЗО, стало зле, лікар діагностував ішемічну хворобу, у всіх!
Так буде справедливо!
потерпіла вказує, поліція зайшла через 15 хвилин після того, як пішли нападники....Як можна взагалі вирахувати час, коли ти в стресі, зв'язана та закритою головою
наказали сидіти до вечора....цікаво, як це наказали? вони пішли, вона зв'язана, якби не поліція, просто б сиділа, хоч вічно, бо як би жінка могла збавитись сама від пут.....
якась чергова байка від нашої поліції....
Для мене більше питання, навіщо їм було забирати телефон, яка інформація могла на ньому міститись...
У статті ж підказка - приїхали швидко та "окремо затримали організатора"
Вам не смішно, що спецпризначенці відслідковують так звану зграю *дилетантів*, які в темну йдуть на діло
Вони не перевиховаються, вони вже є такі!!! Тим більше совкова зона НЕ перевиховує а тільки калічить.
Вони не повинні повертатися у цивільне життя, де їхні жертви!!!!! Або депортація хоч на Марс, або газ☠️💀👾 або пожиттєва камера.
Їх непотрібно бути серед людей!!!!