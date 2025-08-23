РУС
Полиция задержала напавших на квартиру матери военнослужащего ВСУ на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Четверо мужчин спланировали разбойное нападение на квартиру пожилой женщины, сын которой служит в Вооруженных силах Украины. Нападавших задержали полицейские сразу после совершения преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Правоохранители установили, что мужчины знали о службе сына потерпевшей и предполагали, что дома могут храниться его заработанные на фронте средства.

Оперативники Управления уголовного розыска и Службы безопасности Украины совместно со следователями областного главка, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры и при поддержке полка полиции особого назначения, задержали "гастролеров".

"Двое нападавших проникли в квартиру, связали потерпевшую, надели ей маску на лицо, требовали деньги и золотые украшения. Пожилая женщина имела лишь 2 тысячи гривен на лекарства, но нападавшие их не взяли, забрав только мобильный телефон. Выходя из квартиры, они были задержаны полицейскими. Отдельно задержан организатор и пособник преступления", - рассказал начальник отдела СУ ГУНП в Харьковской области Александр Жидков.

Я услышала, как открывается дверь, подумала, что это сын приехал. Ворвались двое мужчин. Посадили меня в кресло, связали руки и ноги скотчем, закрыли лицо. Вымогали деньги. Они перерыли всю квартиру, забрали телефон и приказали сидеть до вечера. Очень испугалась, думала, что это мой конец. Но уже через 15 минут в квартиру вошли полицейские. Они меня развязали и вызвали скорую", - рассказала потерпевшая.

По данному факту следственным управлением открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция Харьковской области задержала нападавших на квартиру пожилой женщины
+9
Чергові мерзенні покидьки...
23.08.2025 09:44
+4
тіпа нападників на квартиру мами Героя України Джуса ?

.
23.08.2025 09:55
+4
Може сусіди викликали?
23.08.2025 10:11
Чергові мерзенні покидьки...
23.08.2025 09:44
тіпа нападників на квартиру мами Героя України Джуса ?

.
23.08.2025 09:55
і да, не чергові, а дєжурні..

.
23.08.2025 09:58
Откуда они такие берутся?
23.08.2025 09:47
чи грузинів серед них немає? хоча вони більше по крадіжках промишляють, а не грабежах.
23.08.2025 10:53
Як правоохоронці так швидко зреагували на вторгнення ??? Це звичайна практика щодо усіх без винятку постраждалих ??? Тему до кінця не розкрито.
23.08.2025 11:13
яким чином поліція дізналася?
23.08.2025 09:49
Може сусіди викликали?
23.08.2025 10:11
військова контррозвідка СБУ так швидко не приїхала б, хтось здав і чекали.
показать весь комментарий
Так сусіди і одразу не тільки поліцію викликали а ще й сбу, чиполіція викликала сбу. Нєпонятно.
23.08.2025 11:24
Де ж їх використати за призначенням? - в мене слабенька фантазія
23.08.2025 09:50
разминирование
23.08.2025 10:36
або для виявлення підарських позицій на штурм
23.08.2025 10:55
Це все добре але де взялася поліція, таще й з групою захвата чи як їх зараз називають? Абине вийшло так, щосин позичив гроші і не віддавав ті приїхали забирати борг (я їх не виправдовую) а син завчасно попередив поліцію, адже написано, щознайшлитільки дві тис. грн. і ті не взяли. Дивні розбійники.
23.08.2025 10:05
ще й розбійники підсліпкуваті, в одного окуляри на шиї висять...
23.08.2025 10:25
там СБУ їх брало, хтось здав, їхати грабувати, щоб типа борг забрати, ну це на рідкість тупо, вони б погрожували, а не їхали грабувати.
23.08.2025 10:57
Так ви праві, тупо бо їхати грабувати щоб забрати телефон але не взяти 2 тис. грн, і здав їх хтось, мабуть у їхньому опг кріт завівся.
23.08.2025 11:22
Повісити цих гнид, нападників на матір Захисника!!
З них, уже толку ніякого не буде, а судівські портнова, їх відпустять, як за ***********!! Беркутня, цьому приклад!
23.08.2025 10:06
але забрали телефон ,була потрібна інфа ...а кому ? ...
23.08.2025 10:15
щоб не подзвонила в поліцію поки не втечуть, це ж логічно, бо яка може бути у літньої людини там інформація.
23.08.2025 10:59
Нападники:
1. Особи, молодші за 25 років?
2. Багатодітні батьки?
3. Інваліди?
4. Заброньовані?
5. Старші за 60 років?
23.08.2025 10:20
ну от, буде привід перевірити військові доки
23.08.2025 11:12
Дивна історія.
23.08.2025 10:20
посадіть їх до ТОРНАДО Доречі хто знає їх випустили вже?
23.08.2025 10:32
чи всіх, хз, але вже давно, головний загинув, ніби була інфа, нажаль.
23.08.2025 11:00
Які нахєр 8 років?
Війна, розбійний напад - вони не доїхали до СІЗО, стало зле, лікар діагностував ішемічну хворобу, у всіх!
Так буде справедливо!
23.08.2025 10:35
ти "лікарем" будеш? чи тільки триндіти в інтернетах?
23.08.2025 11:01
Мутна, якась неправдива історія....забрати телефон, навіщо? на фото крім звичайної поліції ще й поліція особливого призначення...у нас просту поліцію спробуйте викликати, через скільки приїдуть, а тут спецпризначенці
потерпіла вказує, поліція зайшла через 15 хвилин після того, як пішли нападники....Як можна взагалі вирахувати час, коли ти в стресі, зв'язана та закритою головою
наказали сидіти до вечора....цікаво, як це наказали? вони пішли, вона зв'язана, якби не поліція, просто б сиділа, хоч вічно, бо як би жінка могла збавитись сама від пут.....
якась чергова байка від нашої поліції....
23.08.2025 10:44
сходи у затриманих запитай їхню версію
23.08.2025 11:03
я не писала, що не вірю в напад, я не вірю в ті факти, в причину нападу, які описує поліція....Напад чотирьох бичків на літню жінку, бо *МОЖЛИВО* в неї є гроші від сина військового...і ви в це вірите?
23.08.2025 11:10
і військові отримають зарплату на карту, а не наліком
Для мене більше питання, навіщо їм було забирати телефон, яка інформація могла на ньому міститись...
23.08.2025 11:14
можливо це вистежували конкретну зграю!!
У статті ж підказка - приїхали швидко та "окремо затримали організатора"
23.08.2025 11:10
конкретна зграя, яка йде на діло в сліпу, не знаючи точно, чи є ті ГРОШІ, за якими вони начебто йшли?
Вам не смішно, що спецпризначенці відслідковують так звану зграю *дилетантів*, які в темну йдуть на діло
23.08.2025 11:19
Всіх ворів та грабіжників треба в Газенвагени!
Вони не перевиховаються, вони вже є такі!!! Тим більше совкова зона НЕ перевиховує а тільки калічить.
Вони не повинні повертатися у цивільне життя, де їхні жертви!!!!! Або депортація хоч на Марс, або газ☠️💀👾 або пожиттєва камера.
Їх непотрібно бути серед людей!!!!
23.08.2025 11:09
Типові,знедолені ухилянти,яких затероризували пузаті дядьки з ТЦК а ані нічєво нікаму нє далжни! Украіна ім нічєво нє дала!
23.08.2025 11:22
 
 