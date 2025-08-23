Полиция задержала напавших на квартиру матери военнослужащего ВСУ на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Четверо мужчин спланировали разбойное нападение на квартиру пожилой женщины, сын которой служит в Вооруженных силах Украины. Нападавших задержали полицейские сразу после совершения преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Правоохранители установили, что мужчины знали о службе сына потерпевшей и предполагали, что дома могут храниться его заработанные на фронте средства.

Оперативники Управления уголовного розыска и Службы безопасности Украины совместно со следователями областного главка, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры и при поддержке полка полиции особого назначения, задержали "гастролеров".

"Двое нападавших проникли в квартиру, связали потерпевшую, надели ей маску на лицо, требовали деньги и золотые украшения. Пожилая женщина имела лишь 2 тысячи гривен на лекарства, но нападавшие их не взяли, забрав только мобильный телефон. Выходя из квартиры, они были задержаны полицейскими. Отдельно задержан организатор и пособник преступления", - рассказал начальник отдела СУ ГУНП в Харьковской области Александр Жидков.

Я услышала, как открывается дверь, подумала, что это сын приехал. Ворвались двое мужчин. Посадили меня в кресло, связали руки и ноги скотчем, закрыли лицо. Вымогали деньги. Они перерыли всю квартиру, забрали телефон и приказали сидеть до вечера. Очень испугалась, думала, что это мой конец. Но уже через 15 минут в квартиру вошли полицейские. Они меня развязали и вызвали скорую", - рассказала потерпевшая.

По данному факту следственным управлением открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

