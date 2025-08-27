Продавав інформацію з закритих державних баз даних: високопосадовця судитимуть на Івано-Франківщині, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника одного з відділів правоохоронного органу Івано-Франківщини. Посадовець систематично продавав конфіденційну інформацію з державних баз даних. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідство встановило, що за гроші він перевіряв відомості про наявність осіб у розшуку, обмеження на виїзд за кордон та іншу закриту інформацію. Для цього використовував персональний ключ доступу до реєстрів.

Із лютого 2025 року він незаконно передав дані щодо щонайменше 43 осіб, за що отримав близько 2 тисяч доларів США.

ДБР спільно з СБУ та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби затримали його у травні 2025 року.

Посадовця судитимуть за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ), а також за вчинення несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах) та автоматизованих системах (ч. 1 ст. 361-2 ККУ).

У разі доведення провини йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

