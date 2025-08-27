УКР
Продавав інформацію з закритих державних баз даних: високопосадовця судитимуть на Івано-Франківщині, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника одного з відділів правоохоронного органу Івано-Франківщини. Посадовець систематично продавав конфіденційну інформацію з державних баз даних. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Бюро.

Слідство встановило, що за гроші він перевіряв відомості про наявність осіб у розшуку, обмеження на виїзд за кордон та іншу закриту інформацію. Для цього використовував персональний ключ доступу до реєстрів.

Із лютого 2025 року він незаконно передав дані щодо щонайменше 43 осіб, за що отримав близько 2 тисяч доларів США.

Посадовця судитимуть за торгівлю конфіденційними даними

ДБР спільно з СБУ та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби затримали його у травні 2025 року.

Посадовця судитимуть за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ), а також за вчинення несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах) та автоматизованих системах (ч. 1 ст. 361-2 ККУ).

У разі доведення провини йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Посадовця судитимуть за торгівлю конфіденційними даними

От тобі і захист(
27.08.2025 22:41 Відповісти
Знову хапуга-прикордонник, а керівництво ДПСУ та МВС не при справах?
27.08.2025 22:50 Відповісти
Не вводьте людей в оману передчасної радості. Це - дрібнопосадовець. Високопосадовці - на Банковій.
27.08.2025 22:55 Відповісти
Країна в сматфоні у купки мародерів.
27.08.2025 23:11 Відповісти
Федоров, з Мін'юстом стафанішиної, мовчки лупають очима!!
Усьо ж під контролем, всі бази данних??
27.08.2025 23:34 Відповісти
 
 