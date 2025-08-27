Продавал информацию закрытых государственных баз данных: высокопоставленного чиновника будут судить в Ивано-Франковской области, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника одного из отделов правоохранительного органа Ивано-Франковской области. Чиновник систематически продавал конфиденциальную информацию из государственных баз данных. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Бюро.
Следствие установило, что за деньги он проверял сведения о наличии лиц в розыске, ограничения на выезд за границу и другую закрытую информацию. Для этого использовал персональный ключ доступа к реестрам.
С февраля 2025 года он незаконно передал данные по меньшей мере 43 человек, за что получил около 2 тысяч долларов США.
ГБР совместно с СБУ и внутренней безопасностью Госпогранслужбы задержали его в мае 2025 года.
Чиновника будут судить за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УКУ), а также за совершение несанкционированного сбыта информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах) и автоматизированных системах (ч. 1 ст. 361-2 УКУ).
В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Усьо ж під контролем, всі бази данних??