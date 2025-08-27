РУС
Продавал информацию закрытых государственных баз данных: высокопоставленного чиновника будут судить в Ивано-Франковской области, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника одного из отделов правоохранительного органа Ивано-Франковской области. Чиновник систематически продавал конфиденциальную информацию из государственных баз данных. Обвинительный акт направлен в суд.

Следствие установило, что за деньги он проверял сведения о наличии лиц в розыске, ограничения на выезд за границу и другую закрытую информацию. Для этого использовал персональный ключ доступа к реестрам.

С февраля 2025 года он незаконно передал данные по меньшей мере 43 человек, за что получил около 2 тысяч долларов США.

Чиновника будут судить за торговлю конфиденциальными данными

ГБР совместно с СБУ и внутренней безопасностью Госпогранслужбы задержали его в мае 2025 года.

Чиновника будут судить за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УКУ), а также за совершение несанкционированного сбыта информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах) и автоматизированных системах (ч. 1 ст. 361-2 УКУ).

В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Чиновника будут судить за торговлю конфиденциальными данными

От тобі і захист(
27.08.2025 22:41 Ответить
Знову хапуга-прикордонник, а керівництво ДПСУ та МВС не при справах?
27.08.2025 22:50 Ответить
Не вводьте людей в оману передчасної радості. Це - дрібнопосадовець. Високопосадовці - на Банковій.
27.08.2025 22:55 Ответить
Країна в сматфоні у купки мародерів.
27.08.2025 23:11 Ответить
Федоров, з Мін'юстом стафанішиної, мовчки лупають очима!!
Усьо ж під контролем, всі бази данних??
