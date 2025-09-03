Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 084 570 осіб (+780 за добу), 11 157 танків, 32 342 артсистеми, 23 237 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 084 570 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 3.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1084570 (+780) осіб
танків - 11157 (+1) од
бойових броньованих машин - 23237 (+4) од
артилерійських систем - 32342 (+41) од
РСЗВ - 1477 (+0) од
засоби ППО - 1213 (+0) од
літаків - 422 (+0) од
гелікоптерів - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 55784 (+338)
крилаті ракети - 3664 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 60600 (+112)
спеціальна техніка - 3956 (+4)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
За дві доби вересня 201 авто і 508 безпілотників, такими темпами десь в дадцятих числах БпЛА випередять логістику, на разі розрив менше п'яти тисяч, нагадаю що на початок року було 11,5 тис
літо 24 - 107 520
осінь 24 - 125 830
зима 24-25 - 133 480
весна 25 - 112 950
загалом навіть не пів ляма - 479 780 чумардосів
вже це літо показало спад - 94 430
зато вЄлічія через край - вже й кури не сміються
Слава ЗСУ!
162! одиниці знищеної техніки та 780 чумардосів за день.
Броня мінімум - 5. Арта добре, логістика та спецтехніка файно.
Відбита чергова масована атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 084 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.