Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 084 570 осіб (+780 за добу), 11 157 танків, 32 342 артсистеми, 23 237 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 084 570 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 3.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1084570 (+780) осіб

танків - 11157 (+1) од

бойових броньованих машин - 23237 (+4) од

артилерійських систем - 32342 (+41) од

РСЗВ - 1477 (+0) од

засоби ППО - 1213 (+0) од

літаків - 422 (+0) од

гелікоптерів - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 55784 (+338)

крилаті ракети - 3664 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 60600 (+112)

спеціальна техніка - 3956 (+4)

Також дивіться: На Запорізькому напрямку військовий РФ підірвав себе гранатою: "Гарна утилізація сміття". ВIДЕО

ліквідація рф
Фото: Генштаб

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

780 чумардосів - найменше в цьому році, проте це на сьогодні.
За дві доби вересня 201 авто і 508 безпілотників, такими темпами десь в дадцятих числах БпЛА випередять логістику, на разі розрив менше п'яти тисяч, нагадаю що на початок року було 11,5 тис
03.09.2025 08:05 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !! Щось з фаршем у московитів напруга !!))
03.09.2025 08:18 Відповісти
Як би коняка не пітушився м'яса хватило на рік
літо 24 - 107 520
осінь 24 - 125 830
зима 24-25 - 133 480
весна 25 - 112 950
загалом навіть не пів ляма - 479 780 чумардосів
вже це літо показало спад - 94 430
зато вЄлічія через край - вже й кури не сміються
03.09.2025 09:08 Відповісти
Скорее бы количество переросло в качество.
Слава ЗСУ!
03.09.2025 08:24 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
03.09.2025 08:42 Відповісти
Минув 4214 день москальсько-української війни.
162! одиниці знищеної техніки та 780 чумардосів за день.
Броня мінімум - 5. Арта добре, логістика та спецтехніка файно.
Відбита чергова масована атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 084 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
03.09.2025 08:50 Відповісти
03.09.2025 08:52 Відповісти
 
 