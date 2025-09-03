Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 084 570 человек (+780 за сутки), 11 157 танков, 32 342 артсистемы, 23 237 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 084 570 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1084570 (+780) человек

танков - 11157 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23237 (+4) ед.

артиллерийских систем - 32342 (+41) ед

РСЗО - 1477 (+0) ед

средства ПВО - 1213 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 55784 (+338)

крылатые ракеты - 3664 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 60600 (+112)

специальная техника - 3956 (+4)

Фото: Генштаб

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.