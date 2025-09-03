Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 084 570 человек (+780 за сутки), 11 157 танков, 32 342 артсистемы, 23 237 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 084 570 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1084570 (+780) человек
танков - 11157 (+1) ед
боевых бронированных машин - 23237 (+4) ед.
артиллерийских систем - 32342 (+41) ед
РСЗО - 1477 (+0) ед
средства ПВО - 1213 (+0) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 55784 (+338)
крылатые ракеты - 3664 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 60600 (+112)
специальная техника - 3956 (+4)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
За дві доби вересня 201 авто і 508 безпілотників, такими темпами десь в дадцятих числах БпЛА випередять логістику, на разі розрив менше п'яти тисяч, нагадаю що на початок року було 11,5 тис
літо 24 - 107 520
осінь 24 - 125 830
зима 24-25 - 133 480
весна 25 - 112 950
загалом навіть не пів ляма - 479 780 чумардосів
вже це літо показало спад - 94 430
зато вЄлічія через край - вже й кури не сміються
Слава ЗСУ!
162! одиниці знищеної техніки та 780 чумардосів за день.
Броня мінімум - 5. Арта добре, логістика та спецтехніка файно.
Відбита чергова масована атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 084 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.