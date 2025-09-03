РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 084 570 человек (+780 за сутки), 11 157 танков, 32 342 артсистемы, 23 237 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 084 570 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1084570 (+780) человек

танков - 11157 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23237 (+4) ед.

артиллерийских систем - 32342 (+41) ед

РСЗО - 1477 (+0) ед

средства ПВО - 1213 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 55784 (+338)

крылатые ракеты - 3664 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 60600 (+112)

специальная техника - 3956 (+4)

Также смотрите: На Запорожском направлении военный РФ подорвал себя гранатой: "Хорошая утилизация мусора". ВИДЕО

ликвидация рф
Фото: Генштаб

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

армія РФ (20439) Генштаб ВС (6891) ликвидація (4024) уничтожение (7825)
Топ комментарии
+11
Минув 4214 день москальсько-української війни.
162! одиниці знищеної техніки та 780 чумардосів за день.
Броня мінімум - 5. Арта добре, логістика та спецтехніка файно.
Відбита чергова масована атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 084 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
03.09.2025 08:50 Ответить
+8
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !! Щось з фаршем у московитів напруга !!))
03.09.2025 08:18 Ответить
+7
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
03.09.2025 08:42 Ответить
780 чумардосів - найменше в цьому році, проте це на сьогодні.
За дві доби вересня 201 авто і 508 безпілотників, такими темпами десь в дадцятих числах БпЛА випередять логістику, на разі розрив менше п'яти тисяч, нагадаю що на початок року було 11,5 тис
03.09.2025 08:05 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !! Щось з фаршем у московитів напруга !!))

03.09.2025 08:18 Ответить
03.09.2025 08:18 Ответить
Як би коняка не пітушився м'яса хватило на рік
літо 24 - 107 520
осінь 24 - 125 830
зима 24-25 - 133 480
весна 25 - 112 950
загалом навіть не пів ляма - 479 780 чумардосів
вже це літо показало спад - 94 430
зато вЄлічія через край - вже й кури не сміються
03.09.2025 09:08 Ответить
А ось і м'ясо.........

Независимые эксперт:ки указывают, что бездомных в стране может https://homeless.ru/upload/iblock/a63/Itogi_raboty_po_modeli_HELP_VALIDATA.pdf быть около двух миллионов человек, большинство из которых - в Москве и Петербурге.

Свою статистику в России также собирают благотворительные организации, в том числе «Ночлежка». В НКО https://homeless.ru/news/nochlezhka_delitsya_s_kollegami_crm_dlya_soprovozhdeniya_klientov/ создали специальную базу бездомных людей в тяжелом жизненном положении. На ее основе в 2024 году «Если быть точным» https://tochno.st/materials/iz-za-krizisov-v-rossii-vyroslo-cislo-bezdomnyx-no-oficialnoi-statistiki-o-nix-net-my-proanalizirovali-dannye-noclezki-o-tom-kto-i-pocemu-cashhe-vsego-popadaet-na-ulicu составили «средний портрет бездомного».

Исследователь:ницы выяснили, что чаще всего таковым оказывается мужчина (78%) с гражданством России. В большинстве случаев человек переезжает в Москву или Петербург в возрасте от 32 до 41 года, но в итоге оказывается обманутым работодатель:ницей и, не имея возможности снять квартиру или вернуться домой, остается на улице. Вторая самая распространенная причина - «семейные проблемы» (например, развод).
03.09.2025 10:54 Ответить
Ще м'яса вистачає по зона і на окуп.землях України...Якось так..
03.09.2025 10:58 Ответить
зонам...
03.09.2025 10:59 Ответить
Скорее бы количество переросло в качество.
Слава ЗСУ!
03.09.2025 08:24 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
03.09.2025 08:42 Ответить
Минув 4214 день москальсько-української війни.
162! одиниці знищеної техніки та 780 чумардосів за день.
Броня мінімум - 5. Арта добре, логістика та спецтехніка файно.
Відбита чергова масована атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 084 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
03.09.2025 08:50 Ответить
03.09.2025 08:52 Ответить
Ця мадам тех.директриня по "Фламінго"і далекобійних дронах..Мабудь дуже здібна дівчинка..
03.09.2025 10:33 Ответить
Ірина Терех..хто хоче пізнати ії поближче..
03.09.2025 10:35 Ответить
Ерам к херам...Дуже цікаво:тут і про амер.корупцію при закупівлях зброї для України,і наша корупція,як без неї..https://youtu.be/YrMRkYfs578....Саме цікаве про ціни на дрони і дерібан об.буджета..
03.09.2025 10:43 Ответить
 
 