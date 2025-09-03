Рашисти вдарили FPV-дроном по велосипедисту в Козачій Лопані, він загинув. ФОТО

Російські окупанти вдарили FPV-дроном по цивільному, який їхав на велосипеді у селищі Козача Лопань.

Про це повідомив глава Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок влучання загинув 50-річний чоловік.

"Окрім цього, близько 7:00 ворожий FPV-дрон атакував цивільну автівку, що рухалася автодорогою між населеними пунктами Цупівка та Нова Козача. Унаслідок удару в машині відірвало колесо та капот. На щастя, водій не постраждав", - додав Задоренко.

У прокуратурі області оприлюднили фото наслідків атаки РФ на цивільного.

Фото: Джерело: Харківська обласна прокуратура

