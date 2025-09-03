Рашисты ударили FPV-дроном по велосипедисту в Казачьей Лопани, он погиб. ФОТО

Российские оккупанты ударили FPV-дроном по гражданскому, который ехал на велосипеде в поселке Казачья Лопань.

Об этом сообщил глава Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

В результате попадания погиб 50-летний мужчина.

"Кроме этого, около 7:00 вражеский FPV-дрон атаковал гражданскую машину, которая двигалась по автодороге между населенными пунктами Цуповка и Новая Казачья. В результате удара в машине оторвало колесо и капот. К счастью, водитель не пострадал", - добавил Задоренко.

В прокуратуре области обнародовали фото последствий атаки РФ на гражданского.

Фото: Джерело: Харківська обласна прокуратура

