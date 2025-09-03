РУС
Рашисты ударили FPV-дроном по велосипедисту в Казачьей Лопани, он погиб. ФОТО

Россияне убили гражданского в Козачьей Лопани. Что известно?

Российские оккупанты ударили FPV-дроном по гражданскому, который ехал на велосипеде в поселке Казачья Лопань.

Об этом сообщил глава Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

В результате попадания погиб 50-летний мужчина.

"Кроме этого, около 7:00 вражеский FPV-дрон атаковал гражданскую машину, которая двигалась по автодороге между населенными пунктами Цуповка и Новая Казачья. В результате удара в машине оторвало колесо и капот. К счастью, водитель не пострадал", - добавил Задоренко.

В прокуратуре области обнародовали фото последствий атаки РФ на гражданского.

Фото: Джерело: Харківська обласна прокуратура

Также читайте: Три человека пострадали в результате российских обстрелов Харьковщины

обстрел (29323) fvp-дрон (180) Харьковская область (1529) Харьковский район (533) Казачья Лопань (24)
Пдрси!
03.09.2025 11:52 Ответить
Земля пухом.
03.09.2025 13:19 Ответить
 
 