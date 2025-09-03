1 021 2
Рашисты ударили FPV-дроном по велосипедисту в Казачьей Лопани, он погиб. ФОТО
Российские оккупанты ударили FPV-дроном по гражданскому, который ехал на велосипеде в поселке Казачья Лопань.
Об этом сообщил глава Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.
В результате попадания погиб 50-летний мужчина.
"Кроме этого, около 7:00 вражеский FPV-дрон атаковал гражданскую машину, которая двигалась по автодороге между населенными пунктами Цуповка и Новая Казачья. В результате удара в машине оторвало колесо и капот. К счастью, водитель не пострадал", - добавил Задоренко.
В прокуратуре области обнародовали фото последствий атаки РФ на гражданского.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наталия Залужная #587308
показать весь комментарий03.09.2025 11:52 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
morfo morfo
показать весь комментарий03.09.2025 13:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль