УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8816 відвідувачів онлайн
Новини Фото Насильницька асиміляція українців
897 5

Сенат Чехії ухвалив резолюцію щодо насильницької асиміляції українців на тимчасово окупованих територіях. ФОТОрепортаж

Сенат Чеської Республіки ухвалив резолюцію щодо систематичних злочинів російських окупаційних сил проти українського населення на тимчасово окупованих територіях України, включно з примусовою паспортизацією та русифікацією, спрямованими на насильницьку асиміляцію українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в резолюції, опублікованій на сайті Сенату Чехії, повідомляє Guildhall.

У резолюції Комітет з питань закордонних справ, оборони та безпеки Сенату Чехії засуджує злочинні дії Російської Федерації проти українського населення на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, йдеться про незаконні затримання, тортури, насильницькі зникнення та викрадення людей, примусову паспортизацію та русифікацію, що мають на меті підрив української ідентичності та придушення будь-якого спротиву.

Сенат Чехії

У документі виділено такі злочини Російської Федерації:

  • масові депортації українців, включно з дітьми, із одночасним завезенням населення з Росії;
  • знищення культурної спадщини та архівів як елемент системної політики винищення української культури;
  • зміну освітніх програм на окупованих територіях із нав’язуванням російського бачення історії та вихованням дітей у дусі мілітаризованого патріотизму;
  • примусову асиміляцію дорослих, включно з русифікацією імен і прізвищ, відмовою від українського громадянства та загрозою мобілізації до російської армії проти власної держави.

Сенат Чехії наголошує, що ці дії Росії є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права та можуть кваліфікуватися як воєнні злочини, злочини проти людяності й навіть геноцид.

Сенат Чехії

Нагадаємо, що 24 червня 2025 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій дії Російської Федерації проти українців на тимчасово окупованих територіях України були визнані етнічною чисткою. Відповідно до пункту 14 резолюції, Росія здійснює етнічну чистку шляхом примусового переміщення, депортації та насильницької асиміляції українців на окупованих територіях.

Автор: 

окупація (6836) резолюція (285) Чехія (1702)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапські прихвостні!
Підлизуєте москалам, гадаєте, що вони вас помилують?!?
Ні!
Перші відчуєте, що таке москальський чобіт на горлі, - реінкарнація Чехословатчини при таких мріях вже на порозі!
показати весь коментар
04.09.2025 16:46 Відповісти
Ти ідіот?
Перечитав би бодай назву статті!!!
показати весь коментар
04.09.2025 17:03 Відповісти
Коли змиєте за собою, ту купу 💩, що зі злості наклали, то перечитайте всю статтю!
Може допоможе....
Буває таке, що мозок опрацювує інформацію з запізненням.
показати весь коментар
04.09.2025 17:09 Відповісти
Каzап це не людина, це вид гівна.
показати весь коментар
04.09.2025 17:04 Відповісти
Дякуємо Чехам , їх Сенат ,штани перед ху* лом не знімає !!! 🇺🇦 ❤️ 🇨🇿...
показати весь коментар
04.09.2025 17:21 Відповісти
 
 