Сенат Чехии принял резолюцию о насильственной ассимиляции украинцев на временно оккупированных территориях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сенат Чешской Республики принял резолюцию относительно систематических преступлений российских оккупационных сил против украинского населения на временно оккупированных территориях Украины, включая принудительную паспортизацию и русификацию, направленными на насильственную ассимиляцию украинцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте Сената Чехии, сообщает Guildhall.
В резолюции Комитет по вопросам иностранных дел, обороны и безопасности Сената Чехии осуждает преступные действия Российской Федерации против украинского населения на временно оккупированных территориях. В частности, речь идет о незаконных задержаниях, пытках, насильственных исчезновениях и похищениях людей, принудительной паспортизации и русификации, имеющих целью подрыв украинской идентичности и подавление любого сопротивления.
В документе выделены такие преступления Российской Федерации:
- массовые депортации украинцев, включая детей, с одновременным завозом населения из России;
- уничтожение культурного наследия и архивов как элемент системной политики уничтожения украинской культуры;
- изменение образовательных программ на оккупированных территориях с навязыванием российского видения истории и воспитанием детей в духе милитаризованного патриотизма;
- принудительную ассимиляцию взрослых, включая русификацию имен и фамилий, отказ от украинского гражданства и угрозу мобилизации в российскую армию против собственного государства.
Сенат Чехии отмечает, что эти действия России являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права и могут квалифицироваться как военные преступления, преступления против человечности и даже геноцид.
Напомним, что 24 июня 2025 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой действия Российской Федерации против украинцев на временно оккупированных территориях Украины были признаны этнической чисткой. Согласно пункту 14 резолюции, Россия осуществляет этническую чистку путем принудительного перемещения, депортации и насильственной ассимиляции украинцев на оккупированных территориях.
Підлизуєте москалам, гадаєте, що вони вас помилують?!?
Ні!
Перші відчуєте, що таке москальський чобіт на горлі, - реінкарнація Чехословатчини при таких мріях вже на порозі!
Перечитав би бодай назву статті!!!
Може допоможе....
Буває таке, що мозок опрацювує інформацію з запізненням.