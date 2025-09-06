Прокуратура повернула державі заповідні землі парку "Кам’янська Січ" на Херсонщині. ІНФОГРАФІКА

Прокуратура захистила 550 га унікальних земель Національного природного парку "Кам’янська Січ" на Херсонщині та повернула їх державі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ГУ Держгеокадастру в Херсонській області протиправно сформувало та передало ці ділянки у комунальну власність як землі сільгосппризначення, що суперечило законодавству та порушувало режим охорони територій ПЗФ.

Також читайте: Організована група незаконно заволоділа землями лісового фонду в Крюківщині на Київщині, збитки держави - понад 38 млн грн

Фото: Офіс генпрокурора

"Захист української землі від незаконного використання є одним із ключових напрямів роботи прокурорів Спеціалізованих екологічних прокуратур. Особливо важливо це тоді, коли мова йде про ділянки у межах природоохоронних територій, що мають екологічну та стратегічну цінність. Завдяки принциповій позиції прокуратури ще одну спробу незаконно використати українські ресурси вдалося зупинити", - йдеться у повідомленні.

"Суд повністю задовольнив вимоги прокуратури: накази визнані недійсними, реєстрацію скасовано.

Вже виконано три позови, завдяки чому Нацпарк збереже свій природний і історичний потенціал для нащадків", - пояснили в Офісі генпрокурора.