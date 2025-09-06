Прокуратура вернула государству заповедные земли парка "Каменская Сечь" в Херсонской области. ИНФОГРАФИКА

Прокуратура защитила 550 га уникальных земель Национального природного парка "Каменская Сечь" на Херсонщине и вернула их государству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, ГУ Госгеокадастра в Херсонской области противоправно сформировало и передало эти участки в коммунальную собственность как земли сельхозназначения, что противоречило законодательству и нарушало режим охраны территорий ПЗФ.

Фото: Офис генпрокурора

"Защита украинской земли от незаконного использования является одним из ключевых направлений работы прокуроров Специализированных экологических прокуратур. Особенно важно это тогда, когда речь идет об участках в пределах природоохранных территорий, имеющих экологическую и стратегическую ценность. Благодаря принципиальной позиции прокуратуры еще одну попытку незаконно использовать украинские ресурсы удалось остановить", - говорится в сообщении.

"Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры: приказы признаны недействительными, регистрацию отменено.

Уже выполнено три иска, благодаря чему Нацпарк сохранит свой природный и исторический потенциал для потомков", - пояснили в Офисе генпрокурора.