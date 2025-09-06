Війська РФ обстріляли Чернігівщину: одна жінка загинула, одна - у важкому стані. ВIДЕО

Сьогодні, 6 вересня 2025 року, війська РФ обстріляли 2 населені пункти на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ціллю для росіян стали звичайні міські подвірʼя у Городні та Семенівці. Терористи запустили дрони по цивільним особам.

"70-річна жителька Семенівки загинула. 45-річна жінка із Городні у важкому стані, госпіталізована до місцевої лікарні", - уточнив Чаус.

Також читайте: Росіяни атакували Городню на Чернігівщині БпЛА, постраждали 2 людини, серед них дівчинка-підліток

Джерело: Чернігівська ОВА





