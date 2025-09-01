Росіяни атакували Городню на Чернігівщині БпЛА, постраждали 2 людини, серед них дівчинка-підліток
Ввечері 1 вересня росіяни ударили безпілотниками по місту Городня Чернігівської області. Зафіксовано три вибухи.
Про це повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Поранення отримала 14-річна дівчинка, її госпіталізують до обласної дитячої лікарні. Також травми отримала 50-річна місцева жителька, її госпіталізовано до місцевої лікарні. Є пошкодження приватних будинків", - розповів він.
