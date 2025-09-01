УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7228 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Чернігівщину
415 1

Росіяни атакували Городню на Чернігівщині БпЛА, постраждали 2 людини, серед них дівчинка-підліток

Росіяни Наслідки атаки безпілотників на Городню на Чернігівщині 1 вереснявпровадити штучний інтелект у "шахеди", щоб подолати українську ППО

Ввечері 1 вересня росіяни ударили безпілотниками по місту Городня Чернігівської області. Зафіксовано три вибухи. 

Про це повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Поранення отримала 14-річна дівчинка, її госпіталізують до обласної дитячої лікарні. Також травми отримала 50-річна місцева жителька, її госпіталізовано до місцевої лікарні. Є пошкодження приватних будинків", - розповів він.

Читайте: Дві людини постраждали через удар російського безпілотника по Чернігівщині, - ОВА

Автор: 

безпілотник (4786) Чернігівська область (1013) Прилуцький район (19) Городня (1) війна в Україні (5959)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как несправедлив этот Мир. На Черниговщину в "коей веке" прилетело. И сразу по всем новостям трубят. А то что на Донбассе по 3-5 тысяч обстрелов ЗА СУТКИ включая КАБЫ то и никто не вспомнил! Как несправедлив этот Мир. Тут он жалобы были. Во Львов за год три прилета! ТРИ ВОНЮЧИХ ПРИЛЕТА ЗА ГОД! А на Донбассе по прифронтовым городам много -много тысяч прилетов за год
показати весь коментар
01.09.2025 22:04 Відповісти
 
 