Россияне атаковали город Городня на Черниговщине БПЛА, пострадали 2 человека, среди них девочка-подросток

Вечером 1 сентября россияне ударили беспилотниками по городу Городня Черниговской области. Зафиксировано три взрыва.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Ранения получила 14-летняя девочка, ее госпитализируют в областную детскую больницу. Также травмы получила 50-летняя местная жительница, она госпитализирована в местную больницу. Есть повреждения частных домов", - рассказал он.

