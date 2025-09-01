РУС
Новости Атака беспилотников на Черниговщину
Россияне атаковали город Городня на Черниговщине БПЛА, пострадали 2 человека, среди них девочка-подросток

Россияне Последствия атаки беспилотников на Городню в Черниговской области 1 сентября внедрить искусственный интеллект в "шахидов", чтобы преодолеть украинскую ПВО

Вечером 1 сентября россияне ударили беспилотниками по городу Городня Черниговской области. Зафиксировано три взрыва.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Ранения получила 14-летняя девочка, ее госпитализируют в областную детскую больницу. Также травмы получила 50-летняя местная жительница, она госпитализирована в местную больницу. Есть повреждения частных домов", - рассказал он.

Читайте: Два человека пострадали из-за удара российского беспилотника по Черниговщине, - ОВА

беспилотник (4174) Черниговская область (1237) Прилукский район (18) Городня (1) война в Украине (5914)
Как несправедлив этот Мир. На Черниговщину в "коей веке" прилетело. И сразу по всем новостям трубят. А то что на Донбассе по 3-5 тысяч обстрелов ЗА СУТКИ включая КАБЫ то и никто не вспомнил! Как несправедлив этот Мир. Тут он жалобы были. Во Львов за год три прилета! ТРИ ВОНЮЧИХ ПРИЛЕТА ЗА ГОД! А на Донбассе по прифронтовым городам много -много тысяч прилетов за год
01.09.2025 22:04
 
 