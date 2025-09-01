Россияне атаковали город Городня на Черниговщине БПЛА, пострадали 2 человека, среди них девочка-подросток
Вечером 1 сентября россияне ударили беспилотниками по городу Городня Черниговской области. Зафиксировано три взрыва.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Ранения получила 14-летняя девочка, ее госпитализируют в областную детскую больницу. Также травмы получила 50-летняя местная жительница, она госпитализирована в местную больницу. Есть повреждения частных домов", - рассказал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Big Iron
показать весь комментарий01.09.2025 22:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль