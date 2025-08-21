РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9484 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Черниговщину
278 0

Два человека пострадали из-за удара российского беспилотника по Черниговской области, - ОВА

Последствия российского удара по Черниговской области

Днем 21 августа агрессор атаковал село в Корюковской громаде Черниговщины.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за удара беспилотником по обычному двору ранения получили двое гражданских женщин. 66-летняя местная жительница и 46-летняя женщина, которая как раз была в гостях. Их госпитализировали с многочисленными травмами и ранениями. Одна пострадавшая в состоянии средней тяжести. За жизнь другой борются врачи - женщина в реанимации", - рассказал он.

Читайте: Рашисты ударили БпЛА по Нежину: погиб гражданский мужчина. ФОТО

Автор: 

беспилотник (4124) Черниговская область (1228) война в Украине (5754)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 