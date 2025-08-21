Два человека пострадали из-за удара российского беспилотника по Черниговской области, - ОВА

Днем 21 августа агрессор атаковал село в Корюковской громаде Черниговщины.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за удара беспилотником по обычному двору ранения получили двое гражданских женщин. 66-летняя местная жительница и 46-летняя женщина, которая как раз была в гостях. Их госпитализировали с многочисленными травмами и ранениями. Одна пострадавшая в состоянии средней тяжести. За жизнь другой борются врачи - женщина в реанимации", - рассказал он.

Читайте: Рашисты ударили БпЛА по Нежину: погиб гражданский мужчина. ФОТО