Два человека пострадали из-за удара российского беспилотника по Черниговской области, - ОВА
Днем 21 августа агрессор атаковал село в Корюковской громаде Черниговщины.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за удара беспилотником по обычному двору ранения получили двое гражданских женщин. 66-летняя местная жительница и 46-летняя женщина, которая как раз была в гостях. Их госпитализировали с многочисленными травмами и ранениями. Одна пострадавшая в состоянии средней тяжести. За жизнь другой борются врачи - женщина в реанимации", - рассказал он.
