1 223 3

Рашисты ударили БПЛА по Нежину: погиб гражданский мужчина. ФОТО

Российские оккупанты утром атаковали Нежин на Черниговщине ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, погиб местный житель - гражданский мужчина. Ему было 45 лет", - отметил он.

РФ убила человека в Нежине 19 августа 2025 года

Нежин (76) обстрел (29065) Черниговская область (1226) Нежинский район (12)
19.08.2025 11:19 Ответить
Ніжинці і чернігівчани загалом дякують голові АВА та МВА за ніх...я не роблення аби захистити небо Чернігівщини!!!
Сутками, сутками літають розвідники рашистськи, шахеди бороздять небо вздовж і поперек і ніхто їх не збиває і не намагається.
Ночами напроліт над містами Чернігівщини баражирують рашитські розвідники по 4-7 годин, падаючі безсилими від ста кіл безпечного для них польоту над містами, і абсолютно небезпечного для українців, падають на домівки з людьми бо просто закінчується пальне!!
Натомість згідно зведених данних по закупівлі дронів областями для захисту неба, захисту області, для армії,
влада Чернігівської області не те, що пасе задніх в забезпечені армії дронами, вона вважає, що росіюшка далеко, а область бачить десь поруч з Закарпаттям і Чернівецькою областю, бо в спику таблиці покупки дронів в тому числі ПЕРЕХОПЛЮВАЧІВ Чернігівщина аж на 18 місці, за ними Чернівці, Закарпаття.
Чаусу треба вже щось з цим робити, якщо він вважає, що Чернігівщина це Україна, а не полігон росії.
«У першому півріччі 2025 року місцева влада України активно інвестувала у дрони

Лідером стала Запорізька область із понад 1,14 млрд грн. У топ-10 також увійшли Вінницька (337 млн), Івано-Франківська (191 млн), Волинська (154 млн), Київська (153 млн)» таблиця на сторінці Лаченкова в тг.
19.08.2025 12:05 Ответить
 
 