УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10396 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Чернігівщини
1 070 3

Рашисти вдарили БпЛА по Ніжину: загинув цивільний чоловік. ФОТО

Російські окупанти вранці атакували Ніжин на Чернігівщині ударними безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, загинув місцевий житель - цивільний чоловік. Йому було 45 років", - зазначив він.

Читайте: Рашисти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Слов’янську на Донеччині: постраждала жінка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

РФ вбила людину в Ніжині 19 серпня 2025 року

Автор: 

Ніжин (66) обстріл (30389) Чернігівська область (1002) Ніжинський район (13)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.08.2025 11:19 Відповісти
Ніжинці і чернігівчани загалом дякують голові АВА та МВА за ніх...я не роблення аби захистити небо Чернігівщини!!!
Сутками, сутками літають розвідники рашистськи, шахеди бороздять небо вздовж і поперек і ніхто їх не збиває і не намагається.
Ночами напроліт над містами Чернігівщини баражирують рашитські розвідники по 4-7 годин, падаючі безсилими від ста кіл безпечного для них польоту над містами, і абсолютно небезпечного для українців, падають на домівки з людьми бо просто закінчується пальне!!
Натомість згідно зведених данних по закупівлі дронів областями для захисту неба, захисту області, для армії,
влада Чернігівської області не те, що пасе задніх в забезпечені армії дронами, вона вважає, що росіюшка далеко, а область бачить десь поруч з Закарпаттям і Чернівецькою областю, бо в спику таблиці покупки дронів в тому числі ПЕРЕХОПЛЮВАЧІВ Чернігівщина аж на 18 місці, за ними Чернівці, Закарпаття.
Чаусу треба вже щось з цим робити, якщо він вважає, що Чернігівщина це Україна, а не полігон росії.
«У першому півріччі 2025 року місцева влада України активно інвестувала у дрони

Лідером стала Запорізька область із понад 1,14 млрд грн. У топ-10 також увійшли Вінницька (337 млн), Івано-Франківська (191 млн), Волинська (154 млн), Київська (153 млн)» таблиця на сторінці Лаченкова в тг.
показати весь коментар
19.08.2025 12:05 Відповісти
 
 