Дві людини постраждали через удар російського безпілотника по Чернігівщині, - ОВА
Удень 21 серпня агресор атакував село в Корюківській громаді Чернігівщини.
Про це повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Через удар безпілотником по звичайному подвірʼю поранень зазнали двоє цивільних жінок. 66-річна місцева жителька і 46-річна жінка, яка саме була в гостях. Їх ушпиталили з численними травмами і пораненнями. Одна постраждала у стані середньої тяжкості. За життя іншої борються лікарі - жінка в реанімації", - розповів він.
