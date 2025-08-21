УКР
Новини Атака безпілотників на Чернігівщину
182 0

Дві людини постраждали через удар російського безпілотника по Чернігівщині, - ОВА

Наслідки російського удару по Чернігівщині

Удень 21 серпня агресор атакував село в Корюківській громаді Чернігівщини.

Про це повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Через удар безпілотником по звичайному подвірʼю поранень зазнали двоє цивільних жінок. 66-річна місцева жителька і 46-річна жінка, яка саме була в гостях. Їх ушпиталили з численними травмами і пораненнями. Одна постраждала у стані середньої тяжкості. За життя іншої борються лікарі - жінка в реанімації", - розповів він.

Читайте: Рашисти вдарили БпЛА по Ніжину: загинув цивільний чоловік. ФОТО

безпілотник (4732) Чернігівська область (1004) війна в Україні (5796)
