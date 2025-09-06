Войска РФ обстреляли Черниговскую область: одна женщина погибла, одна - в тяжелом состоянии. ВИДЕО
Сегодня, 6 сентября 2025 года, войска РФ обстреляли 2 населенных пункта на Черниговщине.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, целью для россиян стали обычные городские дворы в Городне и Семеновке. Террористы запустили дроны по гражданским лицам.
"70-летняя жительница Семеновки погибла. 45-летняя женщина из Городни в тяжелом состоянии, госпитализирована в местную больницу", - уточнил Чаус.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль