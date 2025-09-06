РУС
Войска РФ обстреляли Черниговскую область: одна женщина погибла, одна - в тяжелом состоянии. ВИДЕО

Сегодня, 6 сентября 2025 года, войска РФ обстреляли 2 населенных пункта на Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, целью для россиян стали обычные городские дворы в Городне и Семеновке. Террористы запустили дроны по гражданским лицам.

"70-летняя жительница Семеновки погибла. 45-летняя женщина из Городни в тяжелом состоянии, госпитализирована в местную больницу", - уточнил Чаус.

Также читайте: Россияне атаковали Городню на Черниговщине БпЛА, пострадали 2 человека, среди них девочка-подросток

обстрел Черниговской области
Источник: Черниговская ОГА



Автор: 

Черниговская область (1244) Новгород-Северский район (37) Прилукский район (19) Семёновка (15) Городня (1)
