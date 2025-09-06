3 183 5
Кремлівські казки, володар кінця росії, розмноження "русского мира". Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Кремлівські казки
Володар кінця
Цікаве питання
Єдиний варіант
Знову
Уточнення
Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки українських дронів вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ, – Reuters
Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські дрони знову атакували найбільший НПЗ "Роснєфті" (оновлено)
Якщо придивитися...
Розмноження "русского мира"
Інша справа...
Соціальна реклама
Перспектива
Мрійник
Коли син – стоматолог
Прикмета
Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемовини і "воскресіння" Януковича
Переможці
YU ST
YU ST
YU ST
Олексій Петренко
