Окупанти впродовж дня били по двох районах Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, сталися пожежі. ФОТОрепортаж

Упродовж дня суботи, 6 вересня, російські загарбники атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Ворог застосував дрони та артилерію.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

По Межівській і Петропавлівській громадах Синельниківського району агресор бив FPV-дронами.

Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

Внаслідок ворожих атак зайнялися два приватні будинки. Пошкоджені також авто і трактор.

Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

На Нікопольщині під ударом артилерії й безпілотників були райцентр, Покровська і Марганецька громади. Понівечені чотири приватні оселі та дві господарські споруди.

Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

Загиблих і поранених немає.

Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

