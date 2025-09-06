УКР
Окупанти впродовж дня били по двох районах Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, сталися пожежі. ФОТОрепортаж

Упродовж дня суботи, 6 вересня, російські загарбники атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Ворог застосував дрони та артилерію.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

По Межівській і Петропавлівській громадах Синельниківського району агресор бив FPV-дронами.

обстріли дніпропетровщини
Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

Внаслідок ворожих атак зайнялися два приватні будинки. Пошкоджені також авто і трактор.

обстріли дніпропетровщини
Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

На Нікопольщині під ударом артилерії й безпілотників були райцентр, Покровська і Марганецька громади. Понівечені чотири приватні оселі та дві господарські споруди.

обстріли дніпропетровщини
Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

Загиблих і поранених немає.

обстріли дніпропетровщини
Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА
обстріли дніпропетровщини
Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

Дивіться також: Ніч на Дніпропетровщині: під ударами Нікопольщина та Синельниківщина, поранено чоловіка. ФОТО

Автор: 

обстріл (30699) Нікополь (1341) Дніпропетровська область (4216) Нікопольський район (420) Синельниківський район (225)
