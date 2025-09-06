Окупанти впродовж дня били по двох районах Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, сталися пожежі. ФОТОрепортаж
Упродовж дня суботи, 6 вересня, російські загарбники атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Ворог застосував дрони та артилерію.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
По Межівській і Петропавлівській громадах Синельниківського району агресор бив FPV-дронами.
Внаслідок ворожих атак зайнялися два приватні будинки. Пошкоджені також авто і трактор.
На Нікопольщині під ударом артилерії й безпілотників були райцентр, Покровська і Марганецька громади. Понівечені чотири приватні оселі та дві господарські споруди.
Загиблих і поранених немає.
