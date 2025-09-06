Ніч на Дніпропетровщині: під ударами Нікопольщина та Синельниківщина, поранено чоловіка. ФОТО

Сили ППО знищили на Дніпропетровщині 7 ворожих безпілотників. Війська РФ вночі 6 вересня обстріляли два райони області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по Нікопольщині агресор цілив артилерією та FPV-дронами. Атакував Нікополь, Покровську і Червоногригорівську громади.

"По Синельниківщині противник бив БпЛА. Влучив по Петропавлівській, Слов’янській, Межівській громадах. Постраждав 40-річний чоловік, лікуватиметься амбулаторно. Виникла пожежа, пошкоджені 3 приватні будинки, авто швидкої", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Лисак / телеграм-канал

"Маємо трагічну звістку із Покровської громади Синельниківського району. З-під завалів приватного будинку, який зруйнував ворожий КАБ ще 1 вересня, рятувальники дістали тіла його мешканців. На жаль, та атака забрала життя двох чоловіків та жінки. Співчуття близьким загиблих", - резюмує Лисак.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти впродовж дня били з артилерії та дронів по Синельниківщині та Нікопольщині. Поранені п’ятеро людей, пошкоджені будинки, медзаклади, коледж