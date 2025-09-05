Окупанти впродовж дня били з артилерії та дронів по Синельниківщині та Нікопольщині: поранені п’ятеро людей, пошкоджені будинки, медзаклади, коледж. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 5 вересня російські загарбники атакували безпілотниками та артилерією Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих атак поранені п’ятеро людей, є пошкодження.
Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
На Нікопольщині від обстрілів потерпали Марганецька, Прокровська, Мирівська громади, а також райцентр. Ворог застосовував безпілотники та артилерію. Поранена 51-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.
Пошкоджені два медзаклади, коледж, магазин, продуктовий склад. Понівечені пʼять багатоквартирних і девʼять приватних будинків, пʼять господарських споруд, нежитлова будівля. Побиті гаражі, кілька автівок, трактор. Зачепило лінію електропередач.
Також загарбники атакували з БпЛА і Синельниківщину – Дубовиківську, Межівську, Покровську громади.
Поранення дістали четверо людей. 64-річна жінка госпіталізована у важкому стані, чоловіки 51 та 42 років – у стані середньої тяжкості. Потерпілий 70 років лікуватиметься вдома.
Через обстріли виникла пожежа. Пошкоджені транспортне підприємство, девʼять приватних будинків, крамниця.
