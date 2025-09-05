РУС
Оккупанты в течение дня обстреливали из артиллерии и дронов Синельниковский и Никопольский районы: ранены пять человек, повреждены дома, медучреждения, колледж. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 5 сентября российские захватчики атаковали беспилотниками и артиллерией Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. Вследствие вражеских атак ранены пять человек, есть повреждения.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

На Никопольщине от обстрелов пострадали Марганецкая, Прокровская, Мировская громады, а также райцентр. Враг применял беспилотники и артиллерию. Ранена 51-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

Фото: телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА

Повреждены два медучреждения, колледж, магазин, продуктовый склад. Повреждены пять многоквартирных и девять частных домов, пять хозяйственных построек, нежилое здание. Побиты гаражи, несколько автомобилей, трактор. Задета линия электропередач.

Фото: телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА

Также захватчики атаковали с БПЛА и Синельниковщину - Дубовиковскую, Межевскую, Покровскую громады.

Фото: телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА

Ранения получили четыре человека. 64-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, мужчины 51 и 42 лет - в состоянии средней тяжести. Пострадавший 70 лет будет лечиться дома.

Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА

Из-за обстрелов возник пожар. Повреждены транспортное предприятие, девять частных домов, магазин.

Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА
Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА
Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА
Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА
Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА

Читайте также: Россияне били по Синельниковщине и Никопольщине: пострадал мужчина, разрушен дом

Автор: 

