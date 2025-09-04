Россияне наносили удары по Синельниковскому и Никопольскому районам: пострадал мужчина, разрушен дом.
Российские войска ночью продолжали атаки на Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавший.
Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что защитники неба сбили над областью 2 беспилотника.
Было попадание по Покровской громаде Синельниковского района.
Там пострадал 29-летний мужчина, он на амбулаторном лечении. Разрушен частный дом.
По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами, сбросил боеприпас с БпЛА. Атаковал Никополь, Покровскую, Марганецкую, Мировскую громады. Люди уцелели.
