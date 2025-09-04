Росіяни били по Синельниківщині та Нікопольщині: постраждав чоловік, зруйновано будинок
Російські війська вночі продовжували атаки на Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждалий.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що оборонці неба збили над областю 2 безпілотники.
Було влучання по Покровській громаді Синельниківського району.
Там постраждав 29-річний чоловік, він на амбулаторному лікуванні. Зруйнований приватний будинок.
По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами, скинув боєприпас з БпЛА. Атакував Нікополь, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади. Люди вціліли.
