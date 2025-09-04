Росіяни били по Синельниківщині та Нікопольщині: постраждав чоловік, зруйновано будинок

Російські війська вночі продовжували атаки на Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждалий.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що оборонці неба збили над областю 2 безпілотники.

Було влучання по Покровській громаді Синельниківського району.



Там постраждав 29-річний чоловік, він на амбулаторному лікуванні. Зруйнований приватний будинок.

Також дивіться: Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: є загиблий та поранена, горіли приватні будинки. ФОТОрепортаж

По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами, скинув боєприпас з БпЛА. Атакував Нікополь, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади. Люди вціліли.