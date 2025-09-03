УКР
Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: є загиблий та поранена, горіли приватні будинки. ФОТОрепортаж

Упродовж дня російські війська продовжували атакувати населені пункти Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблий та поранена.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни цілий день атакували Нікопольщину БпЛА та артилерією. Агресор атакував райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську громади.

Унаслідок атак загинув чоловік. Також є постраждала - 49-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, зайнялися три приватні будинки. Вогонь охопив і дві господарські споруди, ще одна – побита. Потрощені і 8 осель. Пошкоджені також інфраструктура та гараж.

Синельниківщина потерпала через російські безпілотники. Ворог поцілив по Межівській та Петропавлівській громадах.

Загорілися 2 приватні будинки, вантажівка, мікроавтобус.

Обстріли Нікопольщини 3 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Нікопольщини 3 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Нікопольщини 3 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Нікопольщини 3 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Нікопольщини 3 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Нікопольщини 3 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Нікопольщини 3 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Нікопольщини 3 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Нікопольщини 3 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Нікопольщини 3 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал

обстріл (30655) Нікополь (1337) Дніпропетровська область (4206) Нікопольський район (415) Синельниківський район (220)
