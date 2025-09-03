Оккупанты атаковали два района Днепропетровщины: есть погибший и раненый, горели частные дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня российские войска продолжали атаковать населенные пункты Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, вследствие чего есть погибший и раненый.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне целый день атаковали Никопольщину БпЛА и артиллерией. Агрессор атаковал райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую, Червоногригорьевскую громады.

Вследствие атак погиб мужчина. Также есть пострадавшая - 49-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, загорелись три частных дома. Огонь охватил и две хозяйственные постройки, еще одна - побита. Разбиты и 8 домов. Повреждены также инфраструктура и гараж.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне более 30 раз атаковали Никопольщину в течение дня, - ОВА. ФОТОрепортаж

Синельниковщина пострадала из-за российских беспилотников. Враг попал по Межевской и Петропавловской громадам.

Загорелись 2 частных дома, грузовик, микроавтобус.

Фото: Председатель ОГА Сергей Лысак / телеграм-канал

Фото: Глава ОГА Сергей Лысак / телеграм-канал

Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал

Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал

Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал

Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал

Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал

Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал

Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал