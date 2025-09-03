Оккупанты атаковали два района Днепропетровщины: есть погибший и раненый, горели частные дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня российские войска продолжали атаковать населенные пункты Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, вследствие чего есть погибший и раненый.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне целый день атаковали Никопольщину БпЛА и артиллерией. Агрессор атаковал райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую, Червоногригорьевскую громады.
Вследствие атак погиб мужчина. Также есть пострадавшая - 49-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.
Кроме того, загорелись три частных дома. Огонь охватил и две хозяйственные постройки, еще одна - побита. Разбиты и 8 домов. Повреждены также инфраструктура и гараж.
Синельниковщина пострадала из-за российских беспилотников. Враг попал по Межевской и Петропавловской громадам.
Загорелись 2 частных дома, грузовик, микроавтобус.
