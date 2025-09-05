РФ масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками: збито 15 БпЛА, є влучання по підприємству
У ніч на 5 вересня російські війська масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками, оборонці неба ліквідували 15 з них.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Як зазначається, у Дніпрі агресор поцілив по підприємству. Там виникли пожежі, до ліквідації яких оперативно стали рятувальники.
FPV-дроном противник вдарив по Нікопольщині, а саме - по Покровській громаді.
повідомляється, що всюди минулося без загиблих і постраждалих.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цілий ешелон шахедів завітав у Дніпро. Більше 20 прильотів було. Лівий берег в а#ує