УКР
РФ масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками: збито 15 БпЛА, є влучання по підприємству

РФ масовано атакувала Дніпропетровщину

У ніч на 5 вересня російські війська масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками, оборонці неба ліквідували 15 з них.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Як зазначається, у Дніпрі агресор поцілив по підприємству. Там виникли пожежі, до ліквідації яких оперативно стали рятувальники.

FPV-дроном противник вдарив по Нікопольщині, а саме - по Покровській громаді.

повідомляється, що всюди минулося без загиблих і постраждалих.

Автор: 

Дніпро (3358) обстріл (30687) Дніпропетровська область (4211) Дніпровський район (156) Нікопольський район (417)
Лисак - брехло довбане. Бреше, як і сірський.
Цілий ешелон шахедів завітав у Дніпро. Більше 20 прильотів було. Лівий берег в а#ує
показати весь коментар
05.09.2025 08:36 Відповісти
 
 