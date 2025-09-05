РФ масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками: збито 15 БпЛА, є влучання по підприємству

У ніч на 5 вересня російські війська масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками, оборонці неба ліквідували 15 з них.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Як зазначається, у Дніпрі агресор поцілив по підприємству. Там виникли пожежі, до ліквідації яких оперативно стали рятувальники.



FPV-дроном противник вдарив по Нікопольщині, а саме - по Покровській громаді.



повідомляється, що всюди минулося без загиблих і постраждалих.

