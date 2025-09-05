РУС
РФ массированно атаковала Днепропетровщину беспилотниками: сбито 15 БПЛА, есть попадания по предприятию

РФ массированно атаковала Днепропетровскую область

В ночь на 5 сентября российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, защитники неба ликвидировали 15 из них.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.

Как отмечается, в Днепре агрессор попал по предприятию. Там возникли пожары, к ликвидации которых оперативно стали спасатели.

FPV-дроном противник ударил по Никопольщине, а именно - по Покровской громаде.

Сообщается, что везде обошлось без погибших и пострадавших.

Также читайте: Россияне били по Синельниковщине и Никопольщине: пострадал мужчина, разрушен дом

Днепр (4494) обстрел (29353) Днепропетровская область (4422) Днепровский район (154) Никопольский район (414)
Лисак - брехло довбане. Бреше, як і сірський.
Цілий ешелон шахедів завітав у Дніпро. Більше 20 прильотів було. Лівий берег в а#ує
05.09.2025 08:36 Ответить
 
 