РФ массированно атаковала Днепропетровщину беспилотниками: сбито 15 БПЛА, есть попадания по предприятию

В ночь на 5 сентября российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, защитники неба ликвидировали 15 из них.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.

Как отмечается, в Днепре агрессор попал по предприятию. Там возникли пожары, к ликвидации которых оперативно стали спасатели.



FPV-дроном противник ударил по Никопольщине, а именно - по Покровской громаде.



Сообщается, что везде обошлось без погибших и пострадавших.

Также читайте: Россияне били по Синельниковщине и Никопольщине: пострадал мужчина, разрушен дом