РФ массированно атаковала Днепропетровщину беспилотниками: сбито 15 БПЛА, есть попадания по предприятию
В ночь на 5 сентября российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, защитники неба ликвидировали 15 из них.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.
Как отмечается, в Днепре агрессор попал по предприятию. Там возникли пожары, к ликвидации которых оперативно стали спасатели.
FPV-дроном противник ударил по Никопольщине, а именно - по Покровской громаде.
Сообщается, что везде обошлось без погибших и пострадавших.
Цілий ешелон шахедів завітав у Дніпро. Більше 20 прильотів було. Лівий берег в а#ує