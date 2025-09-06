Ночь в Днепропетровской области: под ударами Никопольский и Синельниковский районы, ранен мужчина. ФОТО

Силы ПВО уничтожили на Днепропетровщине 7 вражеских беспилотников. Войска РФ ночью 6 сентября обстреляли два района области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по Никопольщине агрессор целился артиллерией и FPV-дронами. Атаковал Никополь, Покровскую и Червоногригорьевскую громады.

"По Синельниковщине противник бил БПЛА. Попал по Петропавловской, Славянской, Межевской громадах. Пострадал 40-летний мужчина, будет лечиться амбулаторно. Возник пожар, повреждены 3 частных дома, авто скорой", - говорится в сообщении.

Фото: Сергей Лысак / телеграм-канал

"Есть трагическое известие из Покровской громады Синельниковского района. Из-под завалов частного дома, который разрушил вражеский КАБ еще 1 сентября, спасатели достали тела его жителей. К сожалению, та атака унесла жизни двух мужчин и женщины. Соболезнования близким погибших", - резюмирует Лысак.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты в течение дня били из артиллерии и дронов по Синельниковщине и Никопольщине. Ранены пять человек, повреждены дома, медучреждения, колледж.