Ночь в Днепропетровской области: под ударами Никопольский и Синельниковский районы, ранен мужчина. ФОТО
Силы ПВО уничтожили на Днепропетровщине 7 вражеских беспилотников. Войска РФ ночью 6 сентября обстреляли два района области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, по Никопольщине агрессор целился артиллерией и FPV-дронами. Атаковал Никополь, Покровскую и Червоногригорьевскую громады.
"По Синельниковщине противник бил БПЛА. Попал по Петропавловской, Славянской, Межевской громадах. Пострадал 40-летний мужчина, будет лечиться амбулаторно. Возник пожар, повреждены 3 частных дома, авто скорой", - говорится в сообщении.
"Есть трагическое известие из Покровской громады Синельниковского района. Из-под завалов частного дома, который разрушил вражеский КАБ еще 1 сентября, спасатели достали тела его жителей. К сожалению, та атака унесла жизни двух мужчин и женщины. Соболезнования близким погибших", - резюмирует Лысак.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты в течение дня били из артиллерии и дронов по Синельниковщине и Никопольщине. Ранены пять человек, повреждены дома, медучреждения, колледж.
