Оккупанты в течение дня обстреливали два района Днепропетровской области: повреждены дома, произошли пожары. ФОТОрепортаж

В течение дня субботы, 6 сентября, российские захватчики атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины. Враг применил дроны и артиллерию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По Межевской и Петропавловской громадах Синельниковского района агрессор бил FPV-дронами.

Фото: телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА

В результате вражеских атак загорелись два частных дома. Повреждены также авто и трактор.

Фото: телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА

На Никопольщине под ударом артиллерии и беспилотников были райцентр, Покровская и Марганецкая громады. Повреждены четыре частных дома и две хозяйственные постройки.

Фото: телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА

Погибших и раненых нет.

Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА

Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА

