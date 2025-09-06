Оккупанты в течение дня обстреливали два района Днепропетровской области: повреждены дома, произошли пожары. ФОТОрепортаж
В течение дня субботы, 6 сентября, российские захватчики атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины. Враг применил дроны и артиллерию.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По Межевской и Петропавловской громадах Синельниковского района агрессор бил FPV-дронами.
В результате вражеских атак загорелись два частных дома. Повреждены также авто и трактор.
На Никопольщине под ударом артиллерии и беспилотников были райцентр, Покровская и Марганецкая громады. Повреждены четыре частных дома и две хозяйственные постройки.
Погибших и раненых нет.
