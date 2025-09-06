РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10816 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
287 0

Оккупанты в течение дня обстреливали два района Днепропетровской области: повреждены дома, произошли пожары. ФОТОрепортаж

В течение дня субботы, 6 сентября, российские захватчики атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины. Враг применил дроны и артиллерию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По Межевской и Петропавловской громадах Синельниковского района агрессор бил FPV-дронами.

обстрелы Днепропетровской области
Фото: телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА

В результате вражеских атак загорелись два частных дома. Повреждены также авто и трактор.

обстрелы Днепропетровской области
Фото: телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА

На Никопольщине под ударом артиллерии и беспилотников были райцентр, Покровская и Марганецкая громады. Повреждены четыре частных дома и две хозяйственные постройки.

обстрелы Днепропетровской области
Фото: телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА

Погибших и раненых нет.

обстрелы Днепропетровской области
Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА
обстрелы Днепропетровской области
Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА

Смотрите также: Ночь на Днепропетровщине: под ударами Никопольщина и Синельниковщина, ранен мужчина. ФОТО

Автор: 

обстрел (29365) Никополь (1172) Днепропетровская область (4424) Никопольский район (417) Синельниковский район (224)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 