Пожежа спалахнула у порту Чорноморська на Одещині: без постраждалих. ФОТО

Увечері 6 вересня у морському порту Чорноморська в Одеській області спалахнула масштабна пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС.

Про це повідомив мер міста Василь Гуляєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі за межами громади сталася пожежа. Ситуація повністю контрольована – на місці працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники вживають усіх необхідних заходів, і найближчим часом пожежу буде ліквідовано", - зазначив він.

Також Гуляєв закликав мешканців зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фабриці Roshen у Києві була пожежа: її вже загасили. ФОТО

Як написало місцеве видання "Думська", у пресслужбі ДСНС повідомили, що за попередніми даними, сталося загоряння транспортної стрічки.

На Одещині не лунав сигнал повітряної тривоги на момент повідомлень про пожежу. 

У Чорноморську горить морський порт 6 вересня
Автор: 

Одеська область пожежа порт Чорноморськ Одеський район Чорноморський порт
06.09.2025 20:53 Відповісти
А мав би палати нафтотермінал новоросійського порту, якщо б гундосий менше крав і брехав.
06.09.2025 21:49 Відповісти
 
 