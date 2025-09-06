Пожежа спалахнула у порту Чорноморська на Одещині: без постраждалих. ФОТО

Увечері 6 вересня у морському порту Чорноморська в Одеській області спалахнула масштабна пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС.

Про це повідомив мер міста Василь Гуляєв.

"Наразі за межами громади сталася пожежа. Ситуація повністю контрольована – на місці працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники вживають усіх необхідних заходів, і найближчим часом пожежу буде ліквідовано", - зазначив він.

Також Гуляєв закликав мешканців зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Як написало місцеве видання "Думська", у пресслужбі ДСНС повідомили, що за попередніми даними, сталося загоряння транспортної стрічки.

На Одещині не лунав сигнал повітряної тривоги на момент повідомлень про пожежу.



