Пожар начался в порту Черноморска на Одесщине: без пострадавших. ФОТО

Вечером 6 сентября в морском порту Черноморска в Одесской области начался масштабный пожар. На месте работают подразделения ГСЧС.

Об этом сообщил мэр города Василий Гуляев, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас за пределами громады произошел пожар. Ситуация - полностью контролируема, на месте работают подразделения ГСЧС. Спасатели принимают все необходимые меры, и в ближайшее время пожар будет ликвидирован", - отметил он.

Также Гуляев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Как написало местное издание "Думская", в пресс-службе ГСЧС сообщили, что, по предварительным данным, произошло возгорание транспортной ленты.

В Одесской области не было сигнала воздушной тревоги на момент сообщений о пожаре.



