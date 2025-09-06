РУС
Пожар в порту Черноморска
Пожар начался в порту Черноморска на Одесщине: без пострадавших. ФОТО

Вечером 6 сентября в морском порту Черноморска в Одесской области начался масштабный пожар. На месте работают подразделения ГСЧС.

Об этом сообщил мэр города Василий Гуляев, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас за пределами громады произошел пожар. Ситуация - полностью контролируема, на месте работают подразделения ГСЧС. Спасатели принимают все необходимые меры, и в ближайшее время пожар будет ликвидирован", - отметил он.

Также Гуляев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фабрике Roshen в Киеве был пожар: его уже потушили. ФОТО

Как написало местное издание "Думская", в пресс-службе ГСЧС сообщили, что, по предварительным данным, произошло возгорание транспортной ленты.

В Одесской области не было сигнала воздушной тревоги на момент сообщений о пожаре.

В Черноморске горит морской порт 6 сентября
В Черноморске горит морской порт 6 сентября

Автор: 

Одесская область (3809) пожар (6025) порт (746) Черноморское (24) Одесский район (274) Черноморский поррт (1)
06.09.2025 20:53 Ответить
А мав би палати нафтотермінал новоросійського порту, якщо б гундосий менше крав і брехав.
06.09.2025 21:49 Ответить
 
 