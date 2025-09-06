Пожар начался в порту Черноморска на Одесщине: без пострадавших. ФОТО
Вечером 6 сентября в морском порту Черноморска в Одесской области начался масштабный пожар. На месте работают подразделения ГСЧС.
Об этом сообщил мэр города Василий Гуляев, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас за пределами громады произошел пожар. Ситуация - полностью контролируема, на месте работают подразделения ГСЧС. Спасатели принимают все необходимые меры, и в ближайшее время пожар будет ликвидирован", - отметил он.
Также Гуляев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Как написало местное издание "Думская", в пресс-службе ГСЧС сообщили, что, по предварительным данным, произошло возгорание транспортной ленты.
В Одесской области не было сигнала воздушной тревоги на момент сообщений о пожаре.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль