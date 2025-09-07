За добу на фронті 170 боєзіткнень, найбільше атак на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТИ

Протягом минулої доби українські військові відбили 170 атак російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Ворог завдав одного ракетного та 71 авіаційного удару, застосував три ракети, 106 керованих авіабомб та 6125 дронів-камікадзе. Загалом протягом доби зафіксовано 5308 обстрілів, у тому числі 109 із РСЗВ.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили сім атак.

Обстановка на Сході

На Лиманському - 12, на Сіверському - 14, на Краматорському - 10, на Торецькому - 13.

Найбільш напружена ситуація зберігалася на Покровському напрямку, де зафіксовано 52 штурмові дії противника.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районах Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Куп’янська та в бік Новоплатонівки, Нової Кругляківки.

Обстановка на Півдні

Також 26 атак противника зафіксовано на Новопавлівському напрямку, поодинокі - на Оріхівському.

На Придніпровському, Гуляйпільському, Волинському та Поліському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

