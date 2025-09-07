УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 088 150 осіб (+970 за добу), 11 163 танки, 32 516 артсистем, 23 254 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 088 150 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 7.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1088150 (+970) осіб

танків - 11163 (+2) од

бойових броньованих машин - 23254 (+11) од

артилерійських систем - 32516 (+42) од

РСЗВ - 1481 (+1) од

засоби ППО - 1217 (+0) од

літаків - 422 (+0) од

гелікоптерів - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56817 (+294)

крилаті ракети - 3686 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 61054 (+104)

спеціальна техніка - 3961 (+4)

Також дивіться: Окупанта знищено під час спроби втекти від українського дрона. ВIДЕО

Фото: Генштаб

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

