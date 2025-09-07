Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 088 150 осіб (+970 за добу), 11 163 танки, 32 516 артсистем, 23 254 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 088 150 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 7.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1088150 (+970) осіб
танків - 11163 (+2) од
бойових броньованих машин - 23254 (+11) од
артилерійських систем - 32516 (+42) од
РСЗВ - 1481 (+1) од
засоби ППО - 1217 (+0) од
літаків - 422 (+0) од
гелікоптерів - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56817 (+294)
крилаті ракети - 3686 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 61054 (+104)
спеціальна техніка - 3961 (+4)
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
164! одиниці знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Броня присутня - 13. Арта та логістика добре. Спецтехніка файно.
Логістика перевалила за 61000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 088 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.