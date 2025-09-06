УКР
Окупанта знищено під час спроби втекти від українського дрона. ВIДЕО

На Покровському напрямку російський військовий намагався втекти від українського FPV-дрона 3-го механізованого батальйону 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори виявили його позицію та запустили безпілотник. У результаті точного скиду окупант був ліквідований.

знищення (8159) дрони (5440) Покровськ (801) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (50)
Наперегонки зі смертю
показати весь коментар
06.09.2025 16:56 Відповісти
Я вже не бачу московита. Таки, втік на концерт....
показати весь коментар
06.09.2025 16:56 Відповісти
*******
показати весь коментар
06.09.2025 16:58 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2025 17:00 Відповісти
 
 