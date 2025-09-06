Штурмовики 1-го ОШП зупинили окупантів в районі Добропілля. ВIДЕО
На Донеччині противник здійснив прорив у районі Добропілля, намагаючись вийти до важливих логістичних шляхів. Українські військові ухвалили рішення зупинити подальший наступ і розпочали зачистку населених пунктів Никанорівка, Дорожнє, Рубіжне, Шахове та Нове Шахове.
Операцію проводили штурмовики Першого окремого штурмового полку, які мали завдання розірвати ворожі "клешні" та повернути контроль над територією. За словами військових, у кожному населеному пункті бої були складними, але завдяки злагодженим діям, ворога вдалося ліквідувати, а його техніку - знищити, повідомляє Цензор.НЕТ.
Командир 1-го ОШП Дмитро Філатов наголосив, що успіх операції став можливим завдяки героїзму українських бійців.
ген штаб!
сирський, чєго ізволітє!!!
штурмовики не повинні зупиняти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
штурмовики повинні розвивати наступ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тут постійно мусолять: армія мова віра!
так, от вам наша армія! всі тіж тупорилі полковники з блокнотиками, бо по іншому не вміють!!!!
до речі, ця тєма вже прогнила і всіма бидло марафонами обсмоктана!