УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9394 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
2 002 5

Штурмовики 1-го ОШП зупинили окупантів в районі Добропілля. ВIДЕО

На Донеччині противник здійснив прорив у районі Добропілля, намагаючись вийти до важливих логістичних шляхів. Українські військові ухвалили рішення зупинити подальший наступ і розпочали зачистку населених пунктів Никанорівка, Дорожнє, Рубіжне, Шахове та Нове Шахове.

Операцію проводили штурмовики Першого окремого штурмового полку, які мали завдання розірвати ворожі "клешні" та повернути контроль над територією. За словами військових, у кожному населеному пункті бої були складними, але завдяки злагодженим діям,  ворога вдалося ліквідувати, а його техніку - знищити, повідомляє Цензор.НЕТ.

Командир 1-го ОШП Дмитро Філатов наголосив, що успіх операції став можливим завдяки героїзму українських бійців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські дронарі перетворили чотири російські гаубиці на попіл. ВIДЕО

операція (123) штурм (263) знищення (8159) Донецька область (9501) Покровський район (973) Добропілля (86)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це правда чи ні? І чи буде це мати для України користь з стратегічної точки зору?
показати весь коментар
06.09.2025 15:38 Відповісти
Коли постійно тільки відбиваєшся-користі немає.
показати весь коментар
06.09.2025 16:14 Відповісти
сто людей дивиться як шесторо роботу роблять. так само в ЖЕКУ - 12 дивиться, один лапатаю шось капає.
показати весь коментар
06.09.2025 16:45 Відповісти
Ну,зараз це вже не клешні а просто хер стоячий на карті. Перемога чи ні-хрен його знає.
показати весь коментар
06.09.2025 15:54 Відповісти
агов!!!
ген штаб!
сирський, чєго ізволітє!!!
штурмовики не повинні зупиняти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
штурмовики повинні розвивати наступ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тут постійно мусолять: армія мова віра!
так, от вам наша армія! всі тіж тупорилі полковники з блокнотиками, бо по іншому не вміють!!!!
до речі, ця тєма вже прогнила і всіма бидло марафонами обсмоктана!
показати весь коментар
06.09.2025 16:14 Відповісти
 
 