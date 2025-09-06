РУС
Остановка оккупантов в районе Доброполья: как штурмовики 1-й ОШП разорвали вражеские "клешни". ВИДЕО

В Донецкой области противник совершил прорыв в районе Доброполья, пытаясь выйти к важным логистическим путям. Украинские военные приняли решение остановить дальнейшее наступление и начали зачистку населенных пунктов Никаноровка, Дорожное, Рубежное, Шахово и Новое Шахово.

Операцию проводили штурмовики Первого отдельного штурмового полка, которые имели задачу разорвать вражеские "клешни" и вернуть контроль над территорией. По словам военных, в каждом населенном пункте бои были сложными, но благодаря слаженным действиям, врага удалось ликвидировать, а его технику - уничтожить, сообщает Цензор.НЕТ.

Командир 1-й ОШП Дмитрий Филатов отметил, что успех операции стал возможным благодаря героизму украинских бойцов.

Це правда чи ні? І чи буде це мати для України користь з стратегічної точки зору?
06.09.2025 15:38 Ответить
Коли постійно тільки відбиваєшся-користі немає.
06.09.2025 16:14 Ответить
сто людей дивиться як шесторо роботу роблять. так само в ЖЕКУ - 12 дивиться, один лапатаю шось капає.
06.09.2025 16:45 Ответить
Ну,зараз це вже не клешні а просто хер стоячий на карті. Перемога чи ні-хрен його знає.
06.09.2025 15:54 Ответить
агов!!!
ген штаб!
сирський, чєго ізволітє!!!
штурмовики не повинні зупиняти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
штурмовики повинні розвивати наступ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тут постійно мусолять: армія мова віра!
так, от вам наша армія! всі тіж тупорилі полковники з блокнотиками, бо по іншому не вміють!!!!
до речі, ця тєма вже прогнила і всіма бидло марафонами обсмоктана!
06.09.2025 16:14 Ответить
 
 