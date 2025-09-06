Остановка оккупантов в районе Доброполья: как штурмовики 1-й ОШП разорвали вражеские "клешни". ВИДЕО
В Донецкой области противник совершил прорыв в районе Доброполья, пытаясь выйти к важным логистическим путям. Украинские военные приняли решение остановить дальнейшее наступление и начали зачистку населенных пунктов Никаноровка, Дорожное, Рубежное, Шахово и Новое Шахово.
Операцию проводили штурмовики Первого отдельного штурмового полка, которые имели задачу разорвать вражеские "клешни" и вернуть контроль над территорией. По словам военных, в каждом населенном пункте бои были сложными, но благодаря слаженным действиям, врага удалось ликвидировать, а его технику - уничтожить, сообщает Цензор.НЕТ.
Командир 1-й ОШП Дмитрий Филатов отметил, что успех операции стал возможным благодаря героизму украинских бойцов.
