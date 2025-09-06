РУС
Украинские дронщики превратили четыре российские гаубицы в пепел. ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского показали кадры уничтожения четырех вражеских 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг замаскировал их среди деревьев и разрушенных зданий. Поражение было осуществлено совместно с военными 81-й отдельной аэромобильной бригады и 54-й отдельной механизированной бригады. "От вражеской техники остались только обломки и пепел", - говорится в Telegram-канале 45-й ОАБр.

Тільки чомусь наши села перетворюються на попіл ??? Чи кацапи виготовляюють гаубиці як сірники ?
06.09.2025
Чудова бойова робота українських воїнів! Гаубиця Д-30,вона ж "Жаба", дарма що калібр "всього" 122 мм.,зате може вести вогонь в секторі 360 градусів,швидко розвертається з похідного в бойове положення, транспортується вантажним автомобілем,проста та дуже надійна! Наші бійці одним махом знищили ворожу 4-рьох орудійну батарею!!! Круто!
06.09.2025
На попіл потрібно перетворювати мацкву
06.09.2025
Російські почали виготовляти гаубиці з деревини? Раніше це було більш, ніж 3 тонни металу.
06.09.2025
Вони використовують радянські запаси яких з 30-х років зроблено десятки тисяч.Навіть ШІ не знає скільки.З нових зробили декілька десятків сау МАЛЬВА 152мм.
06.09.2025
Вийшли в поле косарі Дронарі Косять ранком на зорі.
Гей, нуте, косарі Дронарі , Бо нерано почали
Хоч не рано почали, Так багато утяли.!
Велика подяка Дронарям ЗСУ !
06.09.2025
 
 