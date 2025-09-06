Українські дронарі перетворили чотири російські гаубиці на попіл. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського показали кадри знищення чотирьох ворожих 122-міліметрових гаубиць Д-30.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог замаскував їх серед дерев та зруйнованих будівель. Ураження було здійснено спільно з військовими 81-ї окремої аеромобільної бригади та 54-ї окремої механізованої бригади. "Від ворожої техніки залишилися лише уламки та попіл", - йдеться у Telegram-каналі 45-ї ОАБр.

