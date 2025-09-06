УКР
Українські дронарі перетворили чотири російські гаубиці на попіл. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського показали кадри знищення чотирьох ворожих 122-міліметрових гаубиць Д-30.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог замаскував їх серед дерев та зруйнованих будівель. Ураження було здійснено спільно з військовими 81-ї окремої аеромобільної бригади та 54-ї окремої механізованої бригади. "Від ворожої техніки залишилися лише уламки та попіл", - йдеться у Telegram-каналі 45-ї ОАБр.

Тільки чомусь наши села перетворюються на попіл ??? Чи кацапи виготовляюють гаубиці як сірники ?
06.09.2025 11:22 Відповісти
Чудова бойова робота українських воїнів! Гаубиця Д-30,вона ж "Жаба", дарма що калібр "всього" 122 мм.,зате може вести вогонь в секторі 360 градусів,швидко розвертається з похідного в бойове положення, транспортується вантажним автомобілем,проста та дуже надійна! Наші бійці одним махом знищили ворожу 4-рьох орудійну батарею!!! Круто!
06.09.2025 11:30 Відповісти
На попіл потрібно перетворювати мацкву
06.09.2025 11:35 Відповісти
Російські почали виготовляти гаубиці з деревини? Раніше це було більш, ніж 3 тонни металу.
06.09.2025 11:37 Відповісти
Вони використовують радянські запаси яких з 30-х років зроблено десятки тисяч.Навіть ШІ не знає скільки.З нових зробили декілька десятків сау МАЛЬВА 152мм.
06.09.2025 11:53 Відповісти
Вийшли в поле косарі Дронарі Косять ранком на зорі.
Гей, нуте, косарі Дронарі , Бо нерано почали
Хоч не рано почали, Так багато утяли.!
Велика подяка Дронарям ЗСУ !
06.09.2025 13:23 Відповісти
 
 