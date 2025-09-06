Оккупант уничтожен при попытке убежать от украинского дрона. ВИДЕО
На Покровском направлении российский военный пытался убежать от украинского FPV-дрона 3-го механизированного батальона 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы обнаружили его позицию и запустили беспилотник. В результате точного сброса оккупант был ликвидирован.
Мишей жалко.