Оккупант уничтожен при попытке убежать от украинского дрона. ВИДЕО

На Покровском направлении российский военный пытался убежать от украинского FPV-дрона 3-го механизированного батальона 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы обнаружили его позицию и запустили беспилотник. В результате точного сброса оккупант был ликвидирован.

уничтожение (7842) дроны (4561) Покровск (769) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (49)
Наперегонки зі смертю
06.09.2025 16:56 Ответить
Я вже не бачу московита. Таки, втік на концерт....
06.09.2025 16:56 Ответить
*******
06.09.2025 16:58 Ответить
06.09.2025 17:00 Ответить
помер стомленим.
Мишей жалко.
06.09.2025 18:33 Ответить
Летів вночі, вибухнув вдень. )
06.09.2025 19:12 Ответить
 
 