РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10331 посетитель онлайн
Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 565 6

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 088 150 человек (+970 за сутки), 11 163 танка, 32 516 артсистем, 23 254 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 088 150 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1088150 (+970) человек

танков - 11163 (+2) ед

боевых бронированных машин - 23254 (+11) ед

артиллерийских систем - 32516 (+42) ед

РСЗО - 1481 (+1) ед

средства ПВО - 1217 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 56817 (+294)

крылатые ракеты - 3686 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 61054 (+104)

специальная техника - 3961 (+4)

Также смотрите: Оккупант уничтожен при попытке убежать от украинского дрона. ВИДЕО

ликвидация РФ
Фото: Генштаб

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20458) Генштаб ВС (6908) ликвидация (4034) уничтожение (7852)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І м'ясця підвезли, і броні, і спецтехніки 🔥🔥🔥🔥🔥СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
07.09.2025 07:58 Ответить
Кацапня тушкована, в *********.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:21 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
07.09.2025 07:59 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
07.09.2025 08:19 Ответить
Минув 4218 день москальсько-української війни.
164! одиниці знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Броня присутня - 13. Арта та логістика добре. Спецтехніка файно.
Логістика перевалила за 61000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 088 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
показать весь комментарий
07.09.2025 09:12 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2025 09:14 Ответить
 
 