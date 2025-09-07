Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 088 150 человек (+970 за сутки), 11 163 танка, 32 516 артсистем, 23 254 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 088 150 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1088150 (+970) человек

танков - 11163 (+2) ед

боевых бронированных машин - 23254 (+11) ед

артиллерийских систем - 32516 (+42) ед

РСЗО - 1481 (+1) ед

средства ПВО - 1217 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 56817 (+294)

крылатые ракеты - 3686 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 61054 (+104)

специальная техника - 3961 (+4)

Фото: Генштаб

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.