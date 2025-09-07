Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 088 150 человек (+970 за сутки), 11 163 танка, 32 516 артсистем, 23 254 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 088 150 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1088150 (+970) человек
танков - 11163 (+2) ед
боевых бронированных машин - 23254 (+11) ед
артиллерийских систем - 32516 (+42) ед
РСЗО - 1481 (+1) ед
средства ПВО - 1217 (+0) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 56817 (+294)
крылатые ракеты - 3686 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 61054 (+104)
специальная техника - 3961 (+4)
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
164! одиниці знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Броня присутня - 13. Арта та логістика добре. Спецтехніка файно.
Логістика перевалила за 61000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 088 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.